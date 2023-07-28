【ネット限定】 「新品」Jimmy Choo/ジミー チュウ パンプス ハイヒール/パンプス

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2019年にFarfetchで購入しました。

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ブランドスタイル：LOVE85BWJ

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付属品は、ジミー チュウのオリジナル布袋1枚、オリジナル箱をおつけいたします。

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・キャンセル・返品・交換は致しかねますのでご了承ください。

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※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますので、ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 新品、未使用

※メルカリ Merci公式アカウントです。無断転載が増えてます。他のサイトは偽の詐欺サイトです。ご注意ください。Jimmy Choo (ジミー·チュウ) の、Love 90 パンプス(イタリア製)華奢なスティレットヒールがレッグラインを美しく見せてくれるフェミニンな一足。深めのフロントで足をしっかりカバーし、見た目の美しさだけでなく歩きやすさも兼ね備えています。スティレットハイヒール、プランドロゴ入りのイン ソール、 ポインテッドトゥ。 2019年にFarfetchで購入しました。ブランドスタイル：LOVE85BWJ 色：Burgundyサイズ：39ヒール高さ：9cm・付属品：付属品は、ジミー チュウのオリジナル布袋1枚、オリジナル箱をおつけいたします。※その他、注意事項⚠️・キャンセル・返品・交換は致しかねますのでご了承ください。※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますので、ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 新品、未使用

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