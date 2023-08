【商品】マンティス 26 バックパック

【カラー】ブラック

【重さ】840g

【説明】

✅2023春夏新作商品

✅毎シーズン完売するほど人気なため入手困難な商品です!

✅正規取り扱い店(フリークスストアオンライン)にて購入しました ◼︎トレイルからタウンユースまで幅広く着こなせ、汎用性の高いマンティス 26 は、アークテリクス独自のすっきりした見た目ながらテクニカルなパフォーマンスを発揮 ◼︎開口部にドローブリッジ方式を採用したことで、大きなメインコンパートメント、整理が簡単な複数のポケット仕事の日にはノートパソコン、休みの日にはハイドレーションブラダーを収納できる、インターナルスリーブに簡単にアクセス可能 ◼︎パッド入りの背面部、フレームシート、アルミ製ステイの一体化で、快適な運搬を確保。 さらに外部サイドポケットには水筒、グローブ、ウィンドシェルを収納

【注意点】

新品未使用となりますが、一度個人の手に渡っていることは、ご了承ください。

コメントのやりとり中であっても先に購入された方を優先いたします。

アークテリクス

supremeリュック

ARC'TERYX

リュック

バッグパック

マンティス

mantis

マンティス26

mantis26

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

