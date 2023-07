BTS JIN ジン The Astronaut

HOODIE (WT_M) フーディー パーカー

サイズーM

(詳細は写真7をご参照ください。)

※ステッカー シールは付きません。

weverse global shopにて購入

☆BTS公式 正規品

新品 未使用・・ステッカーのみ抜いて、フーディは専用袋から出していません。

自分と友人用に購入しましたが、友人も購入出来た為、出品いたします。

購入時、送料負担が大きかったのでこちらのお値段になります。(購入時送料、出品手数料、出品配送料…)

まだ迷い中なので出品を取り下げるかもしれません…m(_ _)m

ジンペンさん、またはARMYで大切にして頂ける方にお譲り出来たら嬉しいです。

☆即購入可◎

☆匿名配送

☆weverseshopから届いた状態(梱包)でそのまま発送いたします。

(プチプチ+ダンボール)

※海外製品のため、初期不良や初期汚れ等、ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。

少しでも気になる方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。

BTS JIN ジン The Astronaut wootteo ウット ウットくんHOODIE (WT_M) フーディー パーカーサイズーM(詳細は写真7をご参照ください。)※ステッカー シールは付きません。 weverse global shopにて購入☆BTS公式 正規品新品 未使用・・ステッカーのみ抜いて、フーディは専用袋から出していません。自分と友人用に購入しましたが、友人も購入出来た為、出品いたします。購入時、送料負担が大きかったのでこちらのお値段になります。(購入時送料、出品手数料、出品配送料…)まだ迷い中なので出品を取り下げるかもしれません…m(_ _)mジンペンさん、またはARMYで大切にして頂ける方にお譲り出来たら嬉しいです。☆即購入可◎☆匿名配送☆weverseshopから届いた状態(梱包)でそのまま発送いたします。(プチプチ+ダンボール)※海外製品のため、初期不良や初期汚れ等、ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。少しでも気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。

