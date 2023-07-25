現品限り一斉値下げ！ MARNI マルニ かごバッグ かごバッグ

2020年夏に表参道ヒルズで開催された

【ぶっぴい様】未使用レア品★ ハローキティ カゴバッグ

MARNI STONE MARKETにて購入した正規品。

ぱるる様専用



胡桃 くるみかごバッグ 手作り 胡桃籠バッグ 内布あり 3ｍｍひご 網代編み

カラー : ホットレッド（パープル、オレンジレッド、ホワイト、ライトブルー）

籠バッグ 衿秀(和想庵) 1741

サイズ：W32×H25×D15cm（公式HPより）

ぴょん♡様専用



アニマーレ パンダ/マットグレイッシュホワイト

タグ付属の保存袋をお付けします。

ラドロー ラクダ かごバッグ コードバッグ アニマル



マニマリス アバカボストン トープ レギュラー

コロンビアの職人さんのハンドメイドのため

Aeta バスケットバッグ かごバッグ

1点1点にサイズや織りなど個体差がございます。

VIOLA d’ORO ヴィオラドーロ♡2-way ショルダーバック♡かごバック

店頭展示の際の初期擦れや歪みなどある場合もございます。

【新品】銀座かねまつ かご バッグ 黒 ショルダー バック カゴ レザー 夏

数回使用しました。

キャセリーニ❁︎サメ かごバッグ

個人保管になりますのでご理解の程宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020年夏に表参道ヒルズで開催されたMARNI STONE MARKETにて購入した正規品。カラー : ホットレッド（パープル、オレンジレッド、ホワイト、ライトブルー）サイズ：W32×H25×D15cm（公式HPより）タグ付属の保存袋をお付けします。コロンビアの職人さんのハンドメイドのため1点1点にサイズや織りなど個体差がございます。店頭展示の際の初期擦れや歪みなどある場合もございます。数回使用しました。個人保管になりますのでご理解の程宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Mini Rattan Bag ブラウン かごバッグebagos エバゴス 20周年記念 ショルダーバックマルニ ハンドバッグ カゴバッグ◾︎キッズ◾︎ タグ付き