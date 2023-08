即完売したNEAT MAX CANVAS standard taupe

sizeは42で非常に希少です。定価38000円。

スーパー120の超細番手の糸を名前の通り

極限まで打ち込んだキャンバス地です。

ウール100%なのにそうは見えないぐらいの

シャリ感とハリが特徴で通年着用可です。

形はスタンダードで太すぎず細すぎず。

色はトープ(ブラウンとベージュの間)。

当方176 62でスッキリしたサイズ感。

股下は66cm程度で補正しておりますが、ダブル幅4cmですので8cm程度は裾だしができます。

※素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。

他サイトでは手数料の関係で異なる金額で出品

しており、売れ次第削除します。

即完売したNEAT MAX CANVAS standard taupesizeは42で非常に希少です。定価38000円。スーパー120の超細番手の糸を名前の通り極限まで打ち込んだキャンバス地です。ウール100%なのにそうは見えないぐらいのシャリ感とハリが特徴で通年着用可です。形はスタンダードで太すぎず細すぎず。色はトープ(ブラウンとベージュの間)。当方176 62でスッキリしたサイズ感。股下は66cm程度で補正しておりますが、ダブル幅4cmですので8cm程度は裾だしができます。※素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。他サイトでは手数料の関係で異なる金額で出品しており、売れ次第削除します。studious/hare/beauty&youth/united tokyo/beams/comoli/steven alan/abahouse/monkey time/gu/united arrows/uniqlo/auralee/uru/stein/yoke/thee/cullni/wonderland/ryo takashima/sunsea/atha/bukht/maison special/jieda/mfpen/yashiki/kaiko/littlebig/etosens/unused/markaware/name./wellder/edwina horl/clane/yaeca/mr.olive/neon sign/graphpaper/lownn/neat/essay/kudos/crepscule/hender scheme/scye/marni/dairiku/hermes/gucci/fendi/maison margiela/the reracs/kolor/thraw/paraboot/soe/juha/footthecoacher/footstockoriginals/oamc/irenisa/jil sander

