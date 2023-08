【待望★】 comoli マッキノウコート 茶色 チェスターコート

カラー ブラウン

サイズ 2

素材 ウール、ポリエステル

日本製

説明:ドメスティックブランド、コモリのマッキノーコート

コモリはトレンチコートの原型になったタイロッケンコートが有名ですが、こちらは隠れた名品です

ショールカラーで襟を立てての着用もオススメです

ウールナッピング加工で内側がウールなので見た目に反して保温性が高いコート

内ポケット、ハンドウォーマー、サイドポケットと収納性も充実

スタイリングしやすいミドル丈のコートです

スタイリング:ベーシックなデザイン・カラーなので合わせるアイテムを選びません。スラックスやチノパンの他、デニムなどとも合わせられます。

パーカーやニット帽などのストリートスタイルのコーデにも馴染みます。

状態:目立ったダメージはありません。

タバコ、香水、ペットなし

参考定価:118800円

他のサイトでも出品中ですので、入れ違いでの売り切れもございます。ご了承ください。

※プロフィール記載の項目に関するコメントは返信いたしません。

出品ブランド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

