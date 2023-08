【T-ポイント5倍】 美品　即購入OK ジョージジェンセン　ピアス　インフィニティ　パヴェダイヤ ピアス(両耳用)

[美品]

INFINITY by Georg Jensen

インフィニティ・コレクションは 数字の「8」と永遠を象徴する数字的記号からインスピレーションを得てデザインされています

柔らかな波状のリンクと優雅で有機的な流れが

感じられるフォルムに散りばめられたパヴェダイヤの輝きが上品な魅力のピアスです

★ピアス

★サイズ: 約H1.5cm x W0.6cm

★素材: SV925スターリングシルバー、ダイヤモンド

★付属品: 箱

★コンディション: 5-6回の着用です。

大きなキズやダメージはありませんので

気持ち良くお使いいただける状態です。

何かご不明な点やご質問等ありましたら

ご遠慮なく コメント欄より ご連絡くださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

