『3年保証』 希少【“リネン”チェック×“花柄”リボン】クリスチャン•ラクロア／春夏ジャケット テーラードジャケット

《商品名》【Christian Lacroix(クリスチャンラクロワ)】⚫︎ 異素材mix(ドッキング)テーラード•ジャケット「Desigual(デシグアル)」とコラボするなど、ハイブランドの中でも、“柄”や“色彩”の使い方に定評のある当ブランド。“チェック”ד花柄”を組み合わせた、華やか一着です。淡いピンクにイエローのチェック柄は、“リネン100%”のハリ感に、立体的な表情のネップが特徴的。鮮やかな“赤”を中心とした“花柄”をリボンむすびすることで、首元を女性らしく演出してくれます。エレガントなワンピースやスカート•スタイルは、もちろん◎淡いグレーのスラックス、ウォッシュ•デニムを選ぶことで、程良くマニッシュな装いに。※当方が作成した説明文、画像となるため、“無断転載”はお控えください。▼柄・カラーチェック×花柄(ピンク、イエロー、レッド、etc…)※モニターに寄っては、画像と実物との誤差が生じることもございますので、予めご確認の上でのご購入お願いいたします。▼素材・生地※詳細ほか、画像参考▼サイズ 表記 【40】(L相当) 実寸サイズ(cm)⚫︎肩幅 41⚫︎身幅 47.5⚫︎ウエスト 38.5×2⚫︎着丈 51⚫︎袖丈 48(カフス含む)▼状態・コンディション〔B〕元よりネップやヨレ感など、リネン素材特有の風合いが特徴的生地を使用しています。経年変化による若干の毛羽立ちが見受けられますが、着用を害するダメージはなく、中古品としては比較的良好な状態。【評価基準】〔S〕極めて新品・未使用に近い。〔A〕美品。もしくは使用感がほぼ見受けられない。〔B〕良好な状態。目立ったダメージはなく、使用感は少ない。〔C〕一般的な中古品。多少の使用感やダメージ。〔D〕ダメージがあるものの、まだまだご利用可能。〔J〕ジャンク品。大きなダメージあり。 ※丁寧な検品・評価を目指しております。画像にて、商品状態の補足なども行なっておりますが、あくまでも、「一点物」「中古品」となりますので、予め、ご了承頂いた上でご購入頂けますと幸いです。また、主観的な要素が含まれてしまいますので、気になる点やご不明点ございましたら、コメントにてご質問お願い致します。

