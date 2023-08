2年位前に娘に購入しましたポールスミスのワンピースです。

2年位前に娘に購入しましたポールスミスのワンピースです。タグ付きのままクローゼットに入っていて 着ない様なので出品いたしました。試着のみですが、自宅保管していたお品なので完璧を求める方はご遠慮くださいませ<(_ _)>✿シャツカラーの半袖ワンピース。✿サテン面を表地に使用した、カフス裏の配色とフレアシルエットが上品な印象のワンピース。✿ウエストの切り替えにより後ろ姿はすっきりと、スカートは裾に向かってボリュームをもたせ、ドレープ感の美しいシルエットに仕上げました。✿素材にはナチュラルなストレッチ性のある糸を使用しており、吸湿速乾・帯電防止にも優れています。✿✿ご自宅で洗えるのも嬉しいポイント。✿素材アセテートとポリエステルの合撚糸を使用した素材を使用しています。従来の合繊より弾力性・染色性に優れ、吸湿速乾・帯電防止にも長けている素材です。また、糸自体にナチュラルなストレッチ性があり、膨らみ感やドレープ性なども併せ持つ新感覚の素材に仕上げています。✿価格 ¥61.600●カラーはグリーン系の汚れも目立ちにくい スッキリと魅せてくれる上品な色です。●フロントはオールボタンで開きます。●生地に透け感はないので これ1枚でOKですよ●ポールスミスの中でも高級ラインのお品なので 着やすさ・質感など とても良いですよ(˘᎑˘)♡●生地にやや伸縮性があるので着心地が良いと思います。●しなやかに広がるスカートは気分を上げてくれるの♡間違いなしです。■素材 アセテート 83% ポリエステル 17% 別布 ポリエステル 100%■サイズ 40■身幅 47■肩幅 38■袖丈 36.5■着丈 117*素人採寸なので多少の誤差があると思いますので、ご了承ください。着丈は肩から裾までのサイズです。全てサイズは平置きサイズです。自宅保管ですので、神経質な方のご購入は御遠慮下さい。購入前にプロフィール読んでから購入お願いします。また、コンパクトに発送いたしますので、畳み皺が発生いたします。ご了承ください。

