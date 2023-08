アンダーカバーのハギ ストレッチパンツ ダメージ加工されていないモデル、色はブラック、サイズは3になります。

状態は試着程度の極美品、かなり綺麗です。個人保管ですがクローゼットにて保管しておりました。

型番O9501、ハリのある素材感です。

詳しいサイズは測りづらいのですが、ウエスト幅約42cm、股上26cm、股下79cm、裾幅16.5cm、ワタリ幅28cm程度となります。

アンダーカバー ハギ ストレッチ パンツ 極美品

素人採寸ですので誤差はご容赦願います。

けっこう細身のパンツですがストレッチが効いていますので多くの方がこのサイズかと思います。

どんなトップスにも合わせやすく一見は普通のストレッチパンツのようですので、ダメージ加工と違ってハギデザインがうるさく感じられることはあまりないと思います。

23SSのundercoverismのパンツのデザインは前面だけこのパンツの模倣ですが、切りっぱなし加工でしたのでかなり煩めのデザインだったかと思います。

バランス感が最高の完成度の高いパンツです。このデザインはアンダーカバーにしかないのと、2015年以降は販売していないので、他人と被ることもないおしゃれ感を演出してくれます。

オールブラックスタイルのアクセントとしてのハギデザインは、何にでも合わせやすい万能なパンツかと思います。

こちらはあまり安くしてまで売ろうと思っておりませんので、場合によっては出品を取りやめるかもしれませんがその際はご容赦願います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 未使用に近い

