売れ筋がひ贈り物！ ラフシモンズ 権力の美学モッズコート46 モッズコート

RAF SIMONS ARCHIVE REDUX 2021ss

Handpainted parka with badge

ラフシモンズ 権力の美学モッズコート46

自身が farfetchにて購入したものですので、正規品であることを保証します。

ファッション業界において世界で最も影響力の大きいデザイナーであり、トレンドをリードし数々の名作を打ち出してきたラフシモンズ。

2021年1月22日にブランド設立25周年を記念して“ARCHIVE REDUX”を限定リリースしました。

本品は2003A/Wのcloser期を代表する、NEW ORDERの名盤“Power Corruption And Lies (権力の美学)”をデザインしたモッズコート。

(元ネタはフランス画家アンリファンタンラトゥールの“A Basket of Roses”。)

イギリスを代表するグラフィックデザイナーの巨匠ピーター・サヴィルによるアートワークで、彼は様々なブランドやバンド等のアートディレクションを手掛けてきました。

ラフシモンズの最も重要なアーカイブの一つであり、世界的に恐ろしく高騰が続いているモデルです。

既に衣類という枠を超え、美術品のような趣を持ち、見る者を魅了します。

本モデルは世界全体で数店舗しか取扱いがなく、VIP優先といった理由も含め入手が難しかったのではないかと思います。

このアートピースにはファッションルーツとしての資産価値があり、コレクションやディスプレイとしても大変おすすめです。

【色柄】

CAMEL

【サイズ】

[表記] 46

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

