ご覧いただきありがとうございます(^^)

アイスキューブ Ice Cube

90年代 ヴィンテージ Tシャツ プレデター

サイズ XL

カラー ブラック

身幅58

着丈71

肩幅54

袖丈20

多少の誤差ございます。

アイス・キューブ(Ice Cube, 本名: O'Shea Jackson, 1969年6月15日 - )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの俳優、映画監督、ラッパーである。元N.W.A.(Niggaz wit Attitude)のメンバーである[1]。人種は、アフリカ系アメリカ人である。その厳つい表情からアクション映画への出演が多かったが近年はコメディ等にも出演している[2]。

※Wikipedia参照

色褪せあり(5〜10枚目参照)

後ろ両脇の色褪せが一番目立ちます。

状態は画像をご確認ください。

付属品等、写真に写っているものがすべてです。

必ず写真で状態をお確かめ下さい。

あくまで中古品ですので、細かいキズやスレ汚れがある場合があります。

素人検品のため見落としがある場合があります。

必ず清掃致しますが、保管臭が取れない場合がございますので

ご了承頂ける方のみお買い上げお願い致します。

発送の際小さく折りたたんで、特に衣類は圧縮梱包する場合がございます。

発送方法未定の場合はゆうパック、ゆうパケット、レターパック、定形外郵便、メルカリ便での発送となります。発送先のお住まいのよって、または商品によって異なりますので

もしご希望ございましたらコメントいただけたら幸いです。

差額が発生しましたら料金アップとなりますのでご了承くださいませ。

その他不明な点はお気軽にご質問下さいませ^ ^

定期的にお値引きしておりますので大幅なお値引きは致しておりません。

スムーズにお取引き頂く為、ご購入前にSHOP情報欄をご覧頂けたら幸いですm(__)m

古物免許取得済み‼️

ご安心してご購入下さいませ。

〈和歌山県公安委員会許可/第651040004270号〉

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···夏

ヴィンテージ 希少 希少品 レア レトロ

古着 vintage 激レア 90s 80s

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヘインズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

