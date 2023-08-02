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【正規品】 METALLICA メタリカ バンド Tシャツ ビンテージ 90s 古着 L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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古着ブームに便乗して悪質な古着転売アカウントが出品してますのでお気をつけ下さい^^

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

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aerosmith alice in chains backstreet boysdinosaur jr. korn green day linkin park marilyn manson megadeth nine inch nailsnirvana kurt cobain pantera pearl jam pink floydrammstein rage against the machine red hot chili peppers slayer slipknot sonic youth soundgarden the smashing pumpkins lollapalooza ozzfestsaint mxxxxxx michael セントマイケル木村拓哉 菅田将暉 野村訓市 コムドット やまと【ARTIST】METALLICA メタリカ【ITEM】WHEREVER I MAY ROAM ©︎1992 BROCKUM MADE IN U.S.A. アメリカ製袖シングル 裾ダブルステッチ90s 90's 90年代 VINTAGE ヴィンテージ ビンテージ 古着 BAND ROCK TEE SHIRT バンド ロック【SIZE】LARGE肩幅：54cm身幅：56cm着丈：66cm(背中中心襟リブ下から裾)「against , BROADWAY , THE ROXX , wall of fame ,3D」などのタグが付いている物はタイなどで作られているコピー品です。(その辺で1,900円で売られてます)古着ブームに便乗して悪質な古着転売アカウントが出品してますのでお気をつけ下さい^^

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【正規品】 METALLICA メタリカ バンド Tシャツ ビンテージ 90s 古着 L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

40分钟前

【正規品】 METALLICA メタリカ バンド Tシャツ ビンテージ 90s 古着 L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥39,300 ¥22,401

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