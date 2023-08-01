【クーポン対象外】 省エネ✨小型冷蔵庫 22L 小型 軽量 1ドア 冷温庫 保温 BBQ アウトドア 冷蔵庫

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AQUA アクア 冷蔵庫 Smart AQR-D28F 275L d572

商品説明

一都三県限定 配送設置無料 冷蔵庫 3ドア AQUA 2015年製 272L



TAGlabel by amadana アマダナ 冷凍冷蔵庫 85L 静音設計

商品の寸法 37D x 45W x 48H cm

23区＆地域限定送料込み ☆使い勝手抜群上開き冷凍庫☆

ブランド PLIOSN

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色 シルバー·冷温庫

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【22L大容量】

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庫内容量は22Lの収納力で、飲み物だけでなく、おしぼりの冷却や化粧品、お菓子、調味料などの冷やし保存ができるほどの収納力です。330ml缶なら35本、596mlペットボトルは最大18本も収納できるので、寮生活で飲み物を入れるにはぴったりですし、パーティーなど大勢で集まるシーンにもおすすめ。

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【小型で使用は楽々】

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ミニ冷蔵庫の重さは約8kgと軽く、収納型のハンドルも付いているため手軽に持ち運べて、どこに行くも重宝します。小型冷温庫は便利な持ち運びが可能で、長距離旅行、オフィス、ダイビング、キャンプ、パーティー、遠足に便利です。

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【静音省エネ冷蔵庫】

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運転音：約30dB、消費電力：65ｗ。静かで夜にも全く気になりません。寝室や書斎など静かな場所に置いても気にならずに使用可能です。内箱の保温層は断熱性能に優れた高密度発泡ウレタンを採用することで、効率的な保温・保冷を実現しました。

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温度表示はわかりやすいLED液晶表示、設定温度範囲：-9~65度。周りの環境温度より25-30度冷却できるし、最低気温については、冬は-9度、夏は-3度です。加熱の場合最高で65°まで達します。※使用環境により庫内の温度が設定温度と異なる場合がございます。例えば：天気温度30°、設定温度-3°、最後庫内温度は5~0°可能性があります。

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※使用環境により庫内に結露がたまる場合がございます。これは空気中の水分が温度変化により水滴となる自然現象のため故障ではございません。乾いた布で拭きとるなどご対応お願いします。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます⸝⸝⸝♡︎プロフィールご確認ください✲♦︎新品未使用♦︎即購入ok♦︎送料無料♦︎即日配送他にも折りたたみスコップ、電撃殺虫剤など出品中です！こちらからぜひご覧くださいませ#あぴ♡商品一覧#あぴ♡アウトドア用品♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡商品説明商品の寸法 37D x 45W x 48H cmブランド PLIOSN色 シルバー·冷温庫【22L大容量】庫内容量は22Lの収納力で、飲み物だけでなく、おしぼりの冷却や化粧品、お菓子、調味料などの冷やし保存ができるほどの収納力です。330ml缶なら35本、596mlペットボトルは最大18本も収納できるので、寮生活で飲み物を入れるにはぴったりですし、パーティーなど大勢で集まるシーンにもおすすめ。【小型で使用は楽々】ミニ冷蔵庫の重さは約8kgと軽く、収納型のハンドルも付いているため手軽に持ち運べて、どこに行くも重宝します。小型冷温庫は便利な持ち運びが可能で、長距離旅行、オフィス、ダイビング、キャンプ、パーティー、遠足に便利です。【静音省エネ冷蔵庫】運転音：約30dB、消費電力：65ｗ。静かで夜にも全く気になりません。寝室や書斎など静かな場所に置いても気にならずに使用可能です。内箱の保温層は断熱性能に優れた高密度発泡ウレタンを採用することで、効率的な保温・保冷を実現しました。【保温・保冷小型冷温庫】温度表示はわかりやすいLED液晶表示、設定温度範囲：-9~65度。周りの環境温度より25-30度冷却できるし、最低気温については、冬は-9度、夏は-3度です。加熱の場合最高で65°まで達します。※使用環境により庫内の温度が設定温度と異なる場合がございます。例えば：天気温度30°、設定温度-3°、最後庫内温度は5~0°可能性があります。※使用環境により庫内に結露がたまる場合がございます。これは空気中の水分が温度変化により水滴となる自然現象のため故障ではございません。乾いた布で拭きとるなどご対応お願いします。PLIOSN 小型冷蔵庫 ミニ 22L 小型 冷凍庫 ペルチェ式 温度調節可能 LCD温度表示 -9°C~65°°C ワンタッチ操作 ペルチェ搭載 軽量 静音性 ポータブル アウトドア 家庭用 PSE認証♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡

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