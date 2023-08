一番の Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

送料は無料です。ウエストサイズ表示は33インチですが、実寸は31インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示36インチから実寸29インチに変更されてます。50年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。

UNUSED 膝クラッシュデニム



美品 glamb Poly pants ポリーパンツ ジーンズ

#面白いパンツ色々あります

YAMANE ヤマネ C86RR LOT 1926 大黒デニム エヴィス 36

#面白いシャツ色々あります

FENDI フェンディ デニム モンスター



極美品★濃淡インディゴ‼️DIESELディーゼル JOGG ジョグ スウェット

Size (approximately おおよそ)

Aries アリエス パンツ デニム ジーンズ バイカラー アシンメトリー

Waist 31 in (ウエストabout 79cm)

【未使用】Paul Smith RED EAR ダメージジーンズ XL メンズ

Inseam 29 in (股下 about 73.5cm)

新品 EMPORIO ARMANI スリム スキニー J11 ジーンズ 黒W27

Front-Rise 11 in (股上 about 28cm)

90s LEVI'S リーバイス 140周年 702XX 1930s 復刻

Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm)

Supreme baggy denim short dirty indigo

Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)

warehouse 1001XX

Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)

ラル オールユアーズ ハイキック ライディング ジーンズ 32インチ



新品未使用 ksubi VAN WINKLE dynamite trash 32

Discount

501xx Levi's リーバイス 極太 ストレートパンツ ブラック

If you buy 2 items, You will get a discount.

50s-60s Wrangler vintage denim

NO DISCOUNT NEGOTIATION.

美品オリジナルビンテー リーバイス501 Aタイプ W35インチ

(二つ以上の商品購入でディスカウントです。)

INCOTEX DENIM PANTS



DRAWLS コットン パンツ グレー 刺繍 90's スケーター ストリート

SHIPPING

DSQUARED2 TIDY BIKER JEAN 2017

Free shipping.

新品 マウロ グリフォー二 31 GRIFONI M.GRIFONI デニム

When Payment is received, I ship all items out within 24h by Japan Post Service.

エヴィスジーンズ限定ペイント



値下げ【レア】デッドストック 初期 ヘルムートラング 42 アーカイブ

PAYMENT

neon sign straight denim slacks

Please make Payment within 3 days.

DENHAM CROSS BACK MIJNV



Lee × JieDa DENIM PANTS BLACK 30inch

RETURNS

supreme Baggy Jean 30

I accept returns, if it is only my fault.

エヴィス 大黒 evisu 2001 34×35



DIOR HOMME ディオールオム デニム スキニー エディ期 ダメージ

About me

新品 unused アンユーズド デニム uw0961

I am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.

HARSH AND CRUEL デニム パンツ ダメージ ジーンズ 青 LL



未使用seeall 再構築ベルテッドデニム

Peace from Japan.

ディースクエアード デニム サイズ48 美品

カラー...ブルー

【1点物】TOYAMAde. y10a4 ART デニムジーンズ

人気モデル...リーバイス 501xx

リーバイスシルバータブ90s

シルエット...ストレート

LVC リーバイス 606 スーパースリム リジッド levi's W32

股上...レギュラー

MINEDENIM/マインデニム/USED/1705-1001-89-302

デニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

送料は無料です。ウエストサイズ表示は33インチですが、実寸は31インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示36インチから実寸29インチに変更されてます。50年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。#面白いパンツ色々あります#面白いシャツ色々ありますSize (approximately おおよそ)Waist 31 in (ウエストabout 79cm) Inseam 29 in (股下 about 73.5cm) Front-Rise 11 in (股上 about 28cm) Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm) Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)DiscountIf you buy 2 items, You will get a discount.NO DISCOUNT NEGOTIATION.(二つ以上の商品購入でディスカウントです。)SHIPPINGFree shipping.When Payment is received, I ship all items out within 24h by Japan Post Service.PAYMENTPlease make Payment within 3 days.RETURNSI accept returns, if it is only my fault.About meI am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.Peace from Japan.カラー...ブルー人気モデル...リーバイス 501xxシルエット...ストレート股上...レギュラーデニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90's levi's 501 ブラック MADE IN USA W33 L3421SS WIND AND SEA ウィンダンシー ワイド テーパード デニムビンテージ リーバイス 501 Aタイプ ビッグE xx bigE 50s 60ディースクエアード S74LB0393 Skater Jean サイズ48DSQUARED 2 ディースクエアード デニム 46ディーゼル ブラックゴールド SUPERBIA-NP ボタンフライ W26eYe ジュンヤワタナベマン リーバイス デニムパンツlevi's 560 501 ダメージ デニム ジーンズ w34 L30Levi's505 オレンジタグ リメイクスカート