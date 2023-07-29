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一番の Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

商品の説明

送料は無料です。ウエストサイズ表示は３３インチですが、実寸は３１インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示３６インチから実寸２９インチに変更されてます。５０年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。
UNUSED 膝クラッシュデニム

美品 glamb Poly pants ポリーパンツ ジーンズ
#面白いパンツ色々あります
YAMANE ヤマネ C86RR LOT 1926 大黒デニム エヴィス 36
#面白いシャツ色々あります
FENDI フェンディ デニム モンスター

極美品★濃淡インディゴ‼️DIESELディーゼル JOGG ジョグ スウェット
Size (approximately おおよそ)
Aries アリエス　パンツ　デニム　ジーンズ　バイカラー　アシンメトリー
Waist 31 in (ウエストabout 79cm)
【未使用】Paul Smith RED EAR ダメージジーンズ XL メンズ
Inseam 29 in (股下 about 73.5cm)
新品 EMPORIO ARMANI スリム スキニー J11 ジーンズ 黒W27
Front-Rise 11 in (股上 about 28cm)
90s　LEVI'S リーバイス 140周年 702XX 1930s 復刻
Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm)
Supreme baggy denim short dirty indigo
Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)
warehouse 1001XX
Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)
ラル　オールユアーズ　ハイキック ライディング ジーンズ　32インチ

新品未使用 ksubi VAN WINKLE dynamite trash 32
Discount
501xx Levi's リーバイス 極太 ストレートパンツ ブラック
If you buy 2 items, You will get a discount.
50s-60s Wrangler vintage denim
NO DISCOUNT NEGOTIATION.
美品オリジナルビンテー リーバイス501 Aタイプ W35インチ
（二つ以上の商品購入でディスカウントです。）
INCOTEX DENIM PANTS

DRAWLS コットン パンツ グレー 刺繍 90's スケーター ストリート
SHIPPING
DSQUARED2 TIDY BIKER JEAN 2017
Free shipping.
新品 マウロ グリフォー二 31 GRIFONI M.GRIFONI デニム
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エヴィスジーンズ限定ペイント

値下げ【レア】デッドストック 初期 ヘルムートラング 42 アーカイブ
PAYMENT
neon sign　straight denim slacks
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DENHAM CROSS BACK MIJNV

Lee × JieDa DENIM PANTS BLACK 30inch
RETURNS
supreme Baggy Jean 30
I accept returns, if it is only my fault.
エヴィス 大黒　evisu ２００１　３４×３５

DIOR HOMME ディオールオム　デニム　スキニー　エディ期　ダメージ
About me
新品 unused アンユーズド　デニム　uw0961
I am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.
HARSH AND CRUEL デニム パンツ ダメージ ジーンズ 青 LL

未使用seeall 再構築ベルテッドデニム
Peace from Japan.
ディースクエアード　デニム　サイズ48 美品
カラー...ブルー
【1点物】TOYAMAde. y10a4 ART デニムジーンズ
人気モデル...リーバイス 501xx
リーバイスシルバータブ90s
シルエット...ストレート
LVC リーバイス 606 スーパースリム リジッド levi's W32
股上...レギュラー
MINEDENIM/マインデニム/USED/1705-1001-89-302
デニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)

90's levi's 501 ブラック MADE IN USA W33 L34

商品の情報

商品のサイズM
ブランドリーバイスビンテージクロージング
商品の状態目立った傷や汚れなし

21SS WIND AND SEA ウィンダンシー ワイド テーパード デニム

ビンテージ　リーバイス 501 Aタイプ　ビッグE xx bigE 50s 60

ディースクエアード S74LB0393 Skater Jean サイズ48

DSQUARED 2 ディースクエアード デニム　46

ディーゼル　ブラックゴールド　SUPERBIA-NP ボタンフライ W26

eYe ジュンヤワタナベマン リーバイス デニムパンツ

levi's 560 501 ダメージ　デニム ジーンズ w34 L30

Levi's505 オレンジタグ　リメイクスカート
送料は無料です。ウエストサイズ表示は３３インチですが、実寸は３１インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示３６インチから実寸２９インチに変更されてます。５０年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。#面白いパンツ色々あります#面白いシャツ色々ありますSize (approximately おおよそ)Waist 31 in (ウエストabout 79cm) Inseam 29 in (股下 about 73.5cm) Front-Rise 11 in (股上 about 28cm) Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm) Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)DiscountIf you buy 2 items, You will get a discount.NO DISCOUNT NEGOTIATION.（二つ以上の商品購入でディスカウントです。）SHIPPINGFree shipping.When Payment is received, I ship all items out within 24h by Japan Post Service.PAYMENTPlease make Payment within 3 days.RETURNSI accept returns, if it is only my fault.About meI am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.Peace from Japan.カラー...ブルー人気モデル...リーバイス 501xxシルエット...ストレート股上...レギュラーデニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)

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一番の Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

53分钟前

一番の Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

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c.1990 Levi's 501xx (34x36) Made in U.S.A

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