注目 SUPREME シュプリーム × ボックスロゴパーカ GARCONS ギャルソン パーカー

※コメなし即購入大歓迎です※

Supreme COMME des GARCONS SHIRT Mirror Box Logo パーカ です。

表記サイズ : S

実寸は以下となります。

(平置き採寸)

肩幅:約45cm

身幅:約54cm(脇下~脇下)

着丈:約64cm(襟下)

袖丈:約64cm

素人採寸となるので多少の誤差はお許しください。

フード部分に脱色が見られますので、格安で出品します。

お手数ですが、写真をしっかりとご確認下さいませ。

その他、ボディ部分は特に気になる点はありませんが、裾部分のプリント文字にかすれが見られます。

ボックスロゴ部分のプリントはとても綺麗です。ご安心くださいませ。

昔のものではありますが、まだまだ着用可能です。

#supreme

#シュプリーム

#木村拓哉

#ボックスロゴ

#登坂広臣

#岩田剛典

#SaintMxxxxxx

#セイントマイケル

#READYMADE

#レディメイド

#UnderCover

#アンダーカバー

#sacai

#サカイ

#kolor

#カラー

#TheNorthFace

#ノースフェイス

#travisscott

#トラヴィススコット

#OffWhite

#オフホワイト

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

※コメなし即購入大歓迎です※Supreme COMME des GARCONS SHIRT Mirror Box Logo パーカ です。表記サイズ : S実寸は以下となります。(平置き採寸)肩幅:約45cm身幅:約54cm(脇下~脇下)着丈:約64cm(襟下)袖丈:約64cm素人採寸となるので多少の誤差はお許しください。フード部分に脱色が見られますので、格安で出品します。お手数ですが、写真をしっかりとご確認下さいませ。その他、ボディ部分は特に気になる点はありませんが、裾部分のプリント文字にかすれが見られます。ボックスロゴ部分のプリントはとても綺麗です。ご安心くださいませ。昔のものではありますが、まだまだ着用可能です。#supreme#シュプリーム#木村拓哉#ボックスロゴ#登坂広臣#岩田剛典#SaintMxxxxxx#セイントマイケル#READYMADE#レディメイド#UnderCover#アンダーカバー #sacai#サカイ#kolor#カラー#TheNorthFace#ノースフェイス#travisscott#トラヴィススコット#OffWhite#オフホワイト

