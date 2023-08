国内最安値！ treasure カスタム custom md 特典 トレカセット ヒョンソク K-POP/アジア

treasure custom mdの特典トレカになります︎☺︎

スリーブに入れ保管しておりました◎

日本での出回り比較的少ないためお値段高めです(>_<)

スリーブ、硬質ケース、防水加工し発送させて頂きます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈⋆)

こちら普通郵便にて発送予定です。不安でしたら、お値段変わりますが追跡あり可能ですのでご希望でしたらコメントにてお願い致します!

ツイッタ- にて同時並行で交かんも探してるので、お求めでしたらお早めにご購入ください!(お相手見つかりましたら予告無しに消します(>_<) )

手数料無しでご購入したい方は、ツイッタ- 等で他のお取引方法も可能です!

お守りトレカのみのバラ売りは可能です!既に出品してありますので、そちらでご購入お願い致します︎☺︎

(セルカ特典のみのバラ売り不可)

他にもいろいろ出品してますので、ぜひ覗いてみてください♩¨̮

treasure 特典 YG weveres アルバム 缶バッジトレカ

ヒョンソク ジフン ヨシ ジュンギュ マシホ ジェヒョク アサヒ イェダム ドヨン ハルト ジョンウ ジョンファン

即購入⭕️

#︎☺︎の出品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

