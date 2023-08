*ご覧いただきありがとうございます*

【希少 新品 未開封】COMPLEX 震災チャリティライブグッズ

コメント無し即購入OKです

早い者勝ちでお願いします。

新品未使用

MARNIロゴがトレンド感抜群!

コットン100%で肌触りも良い人気のTシャツです☆

人気のホワイトは早々に完売が予想されますので

ぜひ在庫があるうちにお早めにお求めくださいませ!

カラー:ホワイト

本体:コットン 100%

◆サイズ:

M バスト 59cm、肩幅54cm、着丈71cm。袖丈24.5cm

※素人寸法はなので若干誤差がございます。

付属品

タグ、保存袋

※ 正真正銘のイタリア•アウトレット直売店にて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。

(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。 ※国内で修理等は受けられません。 ※海外輸入品の為、 国内正規代理店、 百貨店とは仕様が異なる場 合があります。 生産時期によってタグ位置、 布質革質等異なる 場合もありますのでご了承下さい。

※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。 ※細かいことが気になる方、 国内正規品と同等の品質をお求めの 方はご購入をお控えくださいませ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

