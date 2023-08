≪超目玉★12月≫ King&Prince キンプリ DVD まとめ売り ミュージック

定価:36960円

歴代DVD6枚セットです。

6枚全て通常盤(Blu-ray)となります。

開封済みですが暗所にて保管しておりました。

*即購入可

*バラ売り不可

20th Anniversary Special Live Box



•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆

▷King&Prince First Concert Tour 2018

▷King&Prince CONCERT TOUR 2019

▷King&Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~

▷King&Prince CONCERT TOUR 2021~Re:Sense~

▷King&Prince First DOME TOUR 2022〜Mr.~

▷King&Prince CONCERT TOUR 2022~maid in~

King&Price KingandPrice キンプリ 平野紫耀 永瀬廉 岸優太 髙橋海人 神宮寺勇太 岩橋玄樹

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

定価:36960円歴代DVD6枚セットです。6枚全て通常盤(Blu-ray)となります。開封済みですが暗所にて保管しておりました。*即購入可*バラ売り不可•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆▷King&Prince First Concert Tour 2018▷King&Prince CONCERT TOUR 2019▷King&Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~▷King&Prince CONCERT TOUR 2021~Re:Sense~▷King&Prince First DOME TOUR 2022〜Mr.~▷King&Prince CONCERT TOUR 2022~maid in~King&Price KingandPrice キンプリ 平野紫耀 永瀬廉 岸優太 髙橋海人 神宮寺勇太 岩橋玄樹

