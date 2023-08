人気商品ランキング ラルフローレン　オープンカラーシャツ　ポーカー　カジノ シャツ

サイズ:s(日本人サイズM相当)

肩幅47cm

身幅56cm

着丈73cm

袖丈23cm

素人採寸のためご容赦下さい。

Polo Ralph Laurenより、ポーカーシャツの入荷です。

90年代にリリースされていたカジノコレクション復活にあたり、リミテッドコレクションに付随してリリースされた今作。

大胆なポーカープリントがいい意味で古臭く雰囲気ある仕上がり。

ボディにはビスコースを使用し、テロンとしたアロハシャツのようなボディがこの雰囲気にピッタリです。

オープンカラー

開襟シャツ

カラー···グリーン

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

襟···オープンカラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

