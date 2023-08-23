【NEW限定品】 karrimor カリマー アーバンデューティージグ20 ブラック ショルダーバッグ

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新品で購入後袋から出して保管していたものです。結局リュックサックを使っていて、このショルダーバッグを使用する機会がないため出品します。↓参考https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07FFJD8DG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1シンプルなデザインと使い勝手のよい機能が満載。ライフスタイルやトラベルで活躍するロールトップタイプショルダーバッグです。【 SPEC ／製品仕様 】■ブランド名：karrimor■商品名：アーバンデューティージグ20■サイズ：44×30×22cm（バックレングス：47cm）■素材：rhinocloth■重量：840g■生産国：ベトナム■容量：20Lカラー...ブラック

商品の情報 ブランド カリマー 商品の状態 新品、未使用

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