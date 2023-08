爆売り！ ネックレス アナと雪の女王 ケイウノ FROZENアナ雪 k.uno ディズニー ネックレス

7/4までお値下げです

コレクションとしてエルサとセットで購入したものの

一度も使用していないまま眠っておりますのでお譲りします。

公式写真は実物よりだいぶ明るめですが、実物は紫寄りのガーネットカラーです。

ネコポスまたはゆうパケットポストで発送予定ですので箱なしの価格です。

箱は+300円で宅配便コンパクトかゆうパケットプラスで

おつけしますので事前にコメントをお願いします。

また他の商品と同時購入も割引します。

#Noctの出品一覧

[ K18イエローゴールド, ロードライトガーネット ]

定価 ¥37,400(税込)

The Sisters -Anna-

『アナと雪の女王2』-アナ-/ネックレス(型番:NDE-110)

まもりたいと願う気持ちが、世界にあたたかな光をともす。

“アナ”の衣装をイメージしたロードライトガーネットをあしらった、可憐な印象のネックレス。植物を思わせる有機的な模様が目を引きます。

繊細な模様や立体感に至るまで細やかに仕上げ、エレガントな印象。上質な存在感を放ちます。

姉妹をイメージしたお揃いのネックレスは、家族や友人など大切な方とふたりで身に着けても素敵。

カラー...レッド

装飾...ガーネット

#k.uno

#ケイウノ

#アナと雪の女王

#Disney

#FROZEN

#ディズニー

7/4まで手数料半額

材質...K18(18金)

カラー...レッド

装飾...その他ストーン

7/4までお値下げですコレクションとしてエルサとセットで購入したものの一度も使用していないまま眠っておりますのでお譲りします。公式写真は実物よりだいぶ明るめですが、実物は紫寄りのガーネットカラーです。ネコポスまたはゆうパケットポストで発送予定ですので箱なしの価格です。箱は+300円で宅配便コンパクトかゆうパケットプラスでおつけしますので事前にコメントをお願いします。また他の商品と同時購入も割引します。#Noctの出品一覧[ K18イエローゴールド, ロードライトガーネット ]定価 ¥37,400(税込)The Sisters -Anna-『アナと雪の女王2』-アナ-/ネックレス(型番:NDE-110)まもりたいと願う気持ちが、世界にあたたかな光をともす。“アナ”の衣装をイメージしたロードライトガーネットをあしらった、可憐な印象のネックレス。植物を思わせる有機的な模様が目を引きます。繊細な模様や立体感に至るまで細やかに仕上げ、エレガントな印象。上質な存在感を放ちます。姉妹をイメージしたお揃いのネックレスは、家族や友人など大切な方とふたりで身に着けても素敵。カラー...レッド装飾...ガーネット#k.uno#ケイウノ#アナと雪の女王#Disney#FROZEN#ディズニー7/4まで手数料半額材質...K18(18金)カラー...レッド装飾...その他ストーン

