メンズ CARNABY EVO GTX 0722 1

NEW BALANCE M997GY 990 992 993 1300 1400

Size:26.5㎝

新品 41 22aw JIL SANDER プラットフォームスニーカー 4362

定価:¥19,800(税込)

新品29cm Nike Dunk Varsity Maize バーシティメイズ



NIKE AIR FORCE 1 '07 LTHR 26cm

クラシックなコートシューズをモチーフにしたシンプルモデル。アッパーには、落ち着きある高級感を演出するシボレザーを使用しつつ、メンブレンにはゴアテックスを。サイドパネルには同色の金属製クロックエンブレムを配し、全体を高級感あるワントーンで仕立てながらも、雨の日にも快適に着用できる機能性を備えた1足です。

【新品・未使用】ナイキ エアマックス90



NIKE カイリー2 Australia 27.5㎝

購入して2回だけ履きました。

ニューバランス バッシュ WXY2 ツーウェイ



【新品未使用】エアジョーダン1ロー

メインカラー···ブラック

アグ エヌハリウッド 厚底 スニーカー ウエストサイダー【26.0】ブラック 黒

スニーカー型···ローカット(Low)

New Balance 2002R Rain Cloud"

特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)

エア ジョーダン 3 True Blue and Copper



ナイキ エア ヴェイパーマックス 2021FK 27.5

#ラコステ #ゴアテックス #レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メンズ CARNABY EVO GTX 0722 1Size:26.5㎝定価:¥19,800(税込)クラシックなコートシューズをモチーフにしたシンプルモデル。アッパーには、落ち着きある高級感を演出するシボレザーを使用しつつ、メンブレンにはゴアテックスを。サイドパネルには同色の金属製クロックエンブレムを配し、全体を高級感あるワントーンで仕立てながらも、雨の日にも快適に着用できる機能性を備えた1足です。購入して2回だけ履きました。メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)#ラコステ #ゴアテックス #レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE AIR MAX 720/UNDERCOVER 28cmJordan1× Travis Scott Black Phantom■値下げ 新品未使用 CM1600 LV NAVY ニューバランス 27cmジミーチュウ スニーカー 美品 41 26サイズメゾン マルタンマルジェラ コンバース ジャックパーセル ペンキ加工 26cmAcne Studios Manhattan(マンハッタン)Nike SB Dunk Low Pro Black White 25.5cmGW限定値下げ!!新品 NIKE SB ガンダム バンシィ