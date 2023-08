KEN YOKOYAMA/横山 健

『Nothin'But Sausage Tour 2006』ツアーファイナル

2006.3.8 渋谷AX公演でのみ販売された貴重なTシャツです。

新品未使用

サイズ:anvilのL

ボディのカラー:ブラック

ツアーでもこの日ファイナルのみの貴重な1枚。

新品未使用ですが自宅保管していましたので畳みジワがあります。

神経質な方はご遠慮下さい。

#KENYOKOYAMA

#横山健

#PIZZAOFDEATH

#ピザオブデス

#Tシャツ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

