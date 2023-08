ご覧いただき誠にありがとうございます!

出品商品は全て卸・大手ブランドショップ店・ブランドリサイクル店・質屋にて購入+古物商鑑定済みの正規品になりますのでご安心ください◎

フォロー割引実施中です!

詳しくはプロフィールをご覧ください◎

★ブランド

COLLECTIVA CONCEPCION

2020年デビューのニューブランド◎

メキシコの職人によるハンドメイドの作品を世界中に発送しています◎

★商品名

LILIA JUMPSUIT

定価¥75.000〜

★素材

綿100%

着用シーズン - 通年

★カラー

アイボリー

★SIZE/XS

比較的大きめの作りになっていますので、フリーサイズ感覚で着用していただけると思います◎

あくまでも当方主観ですので、下記の採寸をご覧の上、ご検討くださいませ◎

[平置き採寸]

総丈/約138

身幅/約46

肩幅/約44

袖丈/約55

ウエスト/約76

股下/約67

★商品状態

タグ付きの未使用品ですので、全体的に綺麗な状態です◎

これからの季節に長くご愛用していただけます◎

最後までお読みいただきありがとうございます!

迅速な対応をお約束しますので、宜しくお願い致します(o^^o)!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロンハーマン 商品の状態 新品、未使用

