人気の贈り物が大集合 Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

送料は無料です。ウエストサイズ表示は33インチですが、実寸は31インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示36インチから実寸29インチに変更されてます。50年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。

#面白いパンツ色々あります

#面白いシャツ色々あります

Size (approximately おおよそ)

Waist 31 in (ウエストabout 79cm)

Inseam 29 in (股下 about 73.5cm)

Front-Rise 11 in (股上 about 28cm)

Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm)

Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)

Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)

Discount

If you buy 2 items, You will get a discount.

NO DISCOUNT NEGOTIATION.

(二つ以上の商品購入でディスカウントです。)

SHIPPING

Free shipping.

When Payment is received, I ship all items out within 24h by Japan Post Service.

PAYMENT

Please make Payment within 3 days.

RETURNS

I accept returns, if it is only my fault.

About me

I am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.

Peace from Japan.

カラー...ブルー

人気モデル...リーバイス 501xx

シルエット...ストレート

股上...レギュラー

デニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

