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人気の贈り物が大集合 Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

商品の説明

送料は無料です。ウエストサイズ表示は３３インチですが、実寸は３１インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示３６インチから実寸２９インチに変更されてます。５０年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。
大人気 DIESEL THOMMER 084DG スリムフィットダメージデニム

美品／グラム glamb／ペイント加工 パッチワークスキニーデニム／M〜Lサイズ
#面白いパンツ色々あります
no/faith studios wave havy denim sizeS
#面白いシャツ色々あります
CHALLENGER WIDE DENIM PANTS

新品 W31L34 Diesel ジーンズ デニム LARKEE 0806W
Size (approximately おおよそ)
hed mayner 2020aw ホワイトパンツ
Waist 31 in (ウエストabout 79cm)
エヴィス エビス LOT 7001 カモメなし セルビッチ ショートハーフデニム
Inseam 29 in (股下 about 73.5cm)
リーバイス501 XX W35
Front-Rise 11 in (股上 about 28cm)
ロンハーマン　RonHerman 取扱　ZANEROBE ジョガーパンツ　SH4
Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm)
シナコバパンツ
Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)
hyde着レザーデニム
Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)
希少品！　ナンバーナイン　オルテガデニム　サックス

Dior HOMME ディオール ペイント ダメージ デニムパンツ
Discount
60's Levi's 501 BIGE Vintage
If you buy 2 items, You will get a discount.
古着 デザインフレアデニムパンツ ビッグベルボトム 70s ヒッピー /Q314
NO DISCOUNT NEGOTIATION.
•90’s USA製 Levi’s 550 ワイドブラックデニム
（二つ以上の商品購入でディスカウントです。）
90's マリテフランソワ ジルボー シャトルパンツ デニム 42

希少モデル DIESEL ストレッチパンツ ダメージリペア スキニー
SHIPPING
★限定特価★ DAQUARED ディースク　スタッズ　デニム　ジーンズ 48
Free shipping.
ルグランブルー　レザーパッチデニム
When Payment is received, I ship all items out within 24h by Japan Post Service.
23SS NEIGHBORHOOD SAVAGE DENIM DP BASIC

リーバイス Levis 517 66前期 W30L32 リペアなし
PAYMENT
登坂広臣着用　AMIRI アミリ　スワロフスキー　クリスタルデニムパンツ
Please make Payment within 3 days.
JCPENNY RANCHCRAFT 60s 70s ヴィンテージジーンズ

SURT ダメージ デニム スキニー
RETURNS
【希少】ヌーディージーンズ GRIM TIM / Kurt Replica
I accept returns, if it is only my fault.
LEVI'S リーバイス125周年w30インチ1873年 501ペンシルベニア

最終値下げ！29,999円　サプール インディゴデニム Lサイズ
About me
HELMUT LANG 本人期 ダメージデニム ジーンズ vintage デニム
I am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.
◾️レア品◾️グランドオールズ WWⅡ-SP 1wash未着用

【美品】balenciaga 20ss トロンプルイユ
Peace from Japan.
【名作！】DSQUARED2 ダメージ加工 ジーンズ デニム タディバイカー
カラー...ブルー
【美品】polar skate 93denim ポーラースケート デニム パンツ
人気モデル...リーバイス 501xx
DENHAM razor slim fit スキニージーンズ　 W29
シルエット...ストレート
【Levi’s】リーバイス　505 ブラックデニム　アメリカ製　古着
股上...レギュラー
faith スーパーワイドデニム　tohji着用
デニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)

GUCCI ジーパン

商品の情報

商品のサイズM
ブランドリーバイスビンテージクロージング
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品未使用 Indigo Mountain Field Pants

90’s Levi’s 517 リーバイス　デニムパンツ　96年3月製造

diesel ディーゼル パンツ 34

ジョンローレンスサリバン　ワイドデニム

ディースクエアード　デニム　ジーンズ　ボトムス　美品

【正規品】【31】off-white ブラックデニム メンズ ♡プレートネーム♡

THE REAL McCOY'S LotS003 ザ・リアルマッコイズ ジーンズ

ディースクエアード ハワイ刺繍デニム
送料は無料です。ウエストサイズ表示は３３インチですが、実寸は３１インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示３６インチから実寸２９インチに変更されてます。５０年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。#面白いパンツ色々あります#面白いシャツ色々ありますSize (approximately おおよそ)Waist 31 in (ウエストabout 79cm) Inseam 29 in (股下 about 73.5cm) Front-Rise 11 in (股上 about 28cm) Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm) Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)DiscountIf you buy 2 items, You will get a discount.NO DISCOUNT NEGOTIATION.（二つ以上の商品購入でディスカウントです。）SHIPPINGFree shipping.When Payment is received, I ship all items out within 24h by Japan Post Service.PAYMENTPlease make Payment within 3 days.RETURNSI accept returns, if it is only my fault.About meI am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.Peace from Japan.カラー...ブルー人気モデル...リーバイス 501xxシルエット...ストレート股上...レギュラーデニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)

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商品のサイズM
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商品の状態目立った傷や汚れなし

人気の贈り物が大集合 Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

9分钟前

人気の贈り物が大集合 Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

¥14,800 ¥12,580

(税込) 送料込み
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Vintage Levis 501 Jeans GRADE A MINUS Levi Denim 29 30 31 32 33 34

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c.1990 Levi's 501xx (34x36) Made in U.S.A

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