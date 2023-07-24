人気の贈り物が大集合 Levi's 501XX Size 33x36 Made In USA デニム/ジーンズ

送料は無料です。ウエストサイズ表示は３３インチですが、実寸は３１インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示３６インチから実寸２９インチに変更されてます。５０年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。
大人気 DIESEL THOMMER 084DG スリムフィットダメージデニム
美品／グラム glamb／ペイント加工 パッチワークスキニーデニム／M〜Lサイズ
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Size (approximately おおよそ)
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Waist 31 in (ウエストabout 79cm)
エヴィス エビス LOT 7001 カモメなし セルビッチ ショートハーフデニム
Inseam 29 in (股下 about 73.5cm)
リーバイス501 XX W35
Front-Rise 11 in (股上 about 28cm)
ロンハーマン RonHerman 取扱 ZANEROBE ジョガーパンツ SH4
Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm)
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Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)
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Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)
希少品！ ナンバーナイン オルテガデニム サックス
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（二つ以上の商品購入でディスカウントです。）
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About me
HELMUT LANG 本人期 ダメージデニム ジーンズ vintage デニム
I am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.
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デニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|リーバイスビンテージクロージング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
新品未使用 Indigo Mountain Field Pants
90’s Levi’s 517 リーバイス デニムパンツ 96年3月製造
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ディースクエアード ハワイ刺繍デニム
送料は無料です。ウエストサイズ表示は３３インチですが、実寸は３１インチです。レングスサイズも店舗で裾上げされ、表示３６インチから実寸２９インチに変更されてます。５０年代の太めのシルエットが最高です。アメリカ製です。青錆も出てきて、だんだんと個性が表面に出始めた状態です。#面白いパンツ色々あります#面白いシャツ色々ありますSize (approximately おおよそ)Waist 31 in (ウエストabout 79cm) Inseam 29 in (股下 about 73.5cm) Front-Rise 11 in (股上 about 28cm) Thigh 25 in (太ももワタリ about 63.5cm) Knee 19 in (膝ワタリabout 48cm)Opening Leg 17 in (袖ワタリabout 43cm)DiscountIf you buy 2 items, You will get a discount.NO DISCOUNT NEGOTIATION.（二つ以上の商品購入でディスカウントです。）SHIPPINGFree shipping.When Payment is received, I ship all items out within 24h by Japan Post Service.PAYMENTPlease make Payment within 3 days.RETURNSI accept returns, if it is only my fault.About meI am a Japanese professional vintage clothing dealer. I sell a selected cool vintage clothing from Japan. If you have any question, feel free to ask me. Also, No pet or smoke environment.Peace from Japan.カラー...ブルー人気モデル...リーバイス 501xxシルエット...ストレート股上...レギュラーデニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|リーバイスビンテージクロージング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし