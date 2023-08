《大変お得なフォロー割&まとめ割実施中》

詳しくはプロフィール欄をご確認くださいませ。

●商品説明

2017年のジエダのデニムプルオーバーシャツ!

かなり雰囲気のある1着です!

首の横にジッパーが付いていますが、フリンジに絡まりやすいので注意が必要です!

サイズ表記2!

オーバーシルエットですので大抵の方は着用可能かと思います!

使用感はありますが、まだまだ着用可能です!

お好きな方はぜひ!

下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。

↓↓↓

#古着屋□□□□

○ブランド一覧

#古着屋□□□□_jieda

○アイテム一覧

#古着屋□□□□_shirt

○ジャンル一覧

#古着屋□□□□_designer

○カラー一覧

#古着屋□□□□_blue

●ブランド

JieDa

●カラー

ブルー

●サイズ

2

肩幅約66cm

身幅約72cm

着丈約73.5cm

袖丈約60cm

素人が平置き採寸を行っているため、多少の誤差はご了承くださいませ。

●コンディション

商品状態 『B』

S・・・新品未使用/デッドストック

A・・・使用感がほどんどなく綺麗な状態

B・・・使用感はあるが、目立った傷や汚れが見られない状態

C・・・使用感があり、目立ったダメージや汚れがある状態

D・・・全体的に状態が悪い/ジャンク品

些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にコメントください。

可能な限り迅速に対応させていただきます。

もちろん即購入も大歓迎です。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジエダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

