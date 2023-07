数ある出品者様の中からご覧頂きありがとうございます。評価は840以上で出品物は全て正規品ですのでご安心ください。

ブランドの歴史の中で1999年から2001年の間に製作された史上初のジャケット"J1A"をベースとしたこちらのコート。

J1AはACRONYMの始まりでもあり、完成されたデザイン。

その洗練されたシルエットと機能美は今日の全てのモデルの原型となっています。

BRAND : ACRONYM

ITEM : 3L Gore-Tex® Pro Interops Jacket (J1L-GT)

FABRIC : 3L GORE-TEX® PRO [Next generation technology]

(70% PA, 30% ePTFE)

SIZE : M

PRICE : ¥326,000+tax

状態 目立ったよごれなし

#stoneisland

#supreme

#MONCLER

#ストーンアイランド

#sacai

#acronym

#アクロニウム

#アークテリクス

#stoneislandshadowproject

#jilsander

#yoke

#auralee

#daiwapier39

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

