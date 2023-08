⚠️プロフィールを必ず御一読の上、ご購入宜しくお願い致しますm(__)m

ご購入前に在庫管理のコメントを宜しくお願い致しますm(__)m

⚠️購入しない方からのイイねはお断りしております。

同じ物はお作りしませんので、世界に一つだけのオリジナルロングスカートになります(*^^*)

配色や、デザイン等、インスピレーションはあるかと思いますので、気に入られた方は是非お求め下さいませ♪

⚠️単品で18000円以下にはなりません。

※既に売却済の姉妹品の15000円のスカートよりお振袖を贅沢にお使いしておりますので、どうしてもお値段は上がってしまいます(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

※本当に気に入られた方は、即日購入して下さる方が多い為、イイねは特に必要ありません。

自宅にある正絹のお振袖から贅沢にギャザースカートを作りました。

大変高級感があり、華やかな花車のデザインとグリーンカラーも鮮やかです。

目を引く色合いで、肌触りが良いです。

エレガントな仕上がりとなりました。

非常に軽く、着心地が良いと思います。

裏地無し。

お手持ちのペチコートやレギンスと合わせて下さい。

前後は御座いませんので、お好きな柄を前にして着用して下さい。

サイズ M〜L

ウエストはゴムです。

ウエストサイズはゴムを目一杯伸ばして大体100cm位で調整してお作りしていますが、もしお裁縫されるようであれば、ゴムだけ付け替えて頂けたらより安心されるかなと思います♪

(ゴム三本入れてますので、一本抜くだけでも緩くはなります。)

着丈 約83cm

縫代はロックミシンで処理しています。

他サイトで売れましたら、こちらは取り下げとなります。

⚠️素人のハンドメイドにご理解ある方のみ、ご購入を宜しくお願い致します。

⚠️年代物のお振袖を使用している為、

細かい方や、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。

#ハンドメイド

#リメイク

#着物

#正絹

#シルク

#振袖

#アンティーク

#スカート

#マキシスカート

#着物ドレス

#パーティー

#卒業式

#成人式

#結婚式

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

