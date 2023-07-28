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激安価格の レトロ エアジョーダン1 ハイ ブラックアンドラッキーグリーン OG スニーカー

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出品致しました！
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人気モデル···NIKE エアジョーダン1
Nike Air Jordan 1 High OG SP "Utility"
スニーカー型···ハイカット(High)
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特徴/機能/素材···レザー

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商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

ニューバランス　URAINXE1 コラボ　Joe Freshgoods 26.5
先日アプリ抽選で当選致しましたが、プレゼントで同じものをいただいたので出品致しました！写真撮影のため、開封のみさせていただいております^ ^宜しくお願い致します。Nike Air Jordan 1 Retro High OG "Celtics/Black and Lucky Green" (2023)メインカラー···グリーン人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···レザー

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

激安価格の レトロ エアジョーダン1 ハイ ブラックアンドラッキーグリーン OG スニーカー

25分钟前

激安価格の レトロ エアジョーダン1 ハイ ブラックアンドラッキーグリーン OG スニーカー

¥26,000 ¥14,560

(税込) 送料込み
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出品者

b6ed053a

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コメント (7)

b6ed053a
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