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最高品質の Canon EOS3 フィルムカメラ　EF28-135 フィルムカメラ

商品の説明

動作確認としてシャッター、巻き上げ、巻き戻し、AFのチェックを行いました。
Olympus μ（ミュー）-II ZOOM　オリンパス
ファインダーに取り付ける黒のゴム箇所が白くなっています（写真載せています）
チェキ インスタントフィルム カラー instax mini 10枚2パック
セットですが本体のみ、レンズのみでも大丈夫です。

オリンパス OM10+ZUIKO MC AUTO-W 35mmF2.8 動作OK

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ブランドキヤノン
商品の状態やや傷や汚れあり

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動作確認としてシャッター、巻き上げ、巻き戻し、AFのチェックを行いました。ファインダーに取り付ける黒のゴム箇所が白くなっています（写真載せています）セットですが本体のみ、レンズのみでも大丈夫です。

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ブランドキヤノン
商品の状態やや傷や汚れあり

最高品質の Canon EOS3 フィルムカメラ　EF28-135 フィルムカメラ

32分钟前

最高品質の Canon EOS3 フィルムカメラ　EF28-135 フィルムカメラ

¥34,000 ¥19,380

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Canon EOS3 フィルムカメラ EF28-135 mbprevent.com

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Canon EOS3 フィルムカメラ EF28-135-

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Canon 標準ズームレンズ EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM フルサイズ対応

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Canon EF 28 – 135 mm f/3.5 – 5.6 is USM標準ズームレンズfor Canon SLRカメラ – ホワイトボックス

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