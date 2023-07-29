【正規通販】 ボヤージュ 【最終値下げ★新品未使用】アニエスベー 長財布 ネイビー レザー 長財布

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定価：25,300円

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商品の情報 ブランド アニエスベーボヤージュ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用・タグ＆箱付きです。ゴールドのロゴ金具が目を引く、アニエスベー人気のロングウォレットです。柔らかなレザーは艶感があり、上品で女性らしい印象です。カードポケットもたくさん付いており、収納力も抜群です。定価：25,300円カラー：ネイビー素材：レザーサイズ：横19cm 縦9cm マチ2cm※保管時のスレがございますのでご確認の上ご購入お願い致します。（写真9,10枚目）素人管理ですので気になる方はご遠慮ください。追加のお値下げ不可商品となります。

商品の情報 ブランド アニエスベーボヤージュ 商品の状態 新品、未使用

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