数ある商品の中からご興味をいただきまして、大変ありがとうございます。必ずプロフィールをご確認いただき、ご購入をお願い致します。プロフィールにも記載しておりますが、値引き交渉は特に極力控えさせて頂いております。アウトドアブランドや古着など、出品していますので是非ご覧になってください。古着慣れされている方、used品に理解ある方のみ、ご入札をお願い致します。また、神経質な方は入札をご遠慮下さい。気になされた点があれば入札前にご質問をお願い致します。

【商品情報】

ビンテージ感溢れる、90sステューシーのオールドキャップです。探していた方は、どうぞ。

西海岸のサーファースタイル、スケボースタイルに是非!!!

早い者勝ち!!

【発送について】

発送はメルカリ便(保障あり、匿名配送)を予定しています。

発送はメルカリ便にて多少折り曲げての発送となりますのでご理解を宜しくお願い致します。

⚪値引き交渉はしておりません。

#ステューシー

#stussy

#oldstussy

#stussyhat

#1980年代

#1990年代

80s 90s

#古着

#サーフィン

#スケボー

#スケートボード

#サーファー

#サーフスタイル

#オールドステューシー

#ビンテージ

#Vintage

#ストリート

#ストリートファッション

#西海岸

カラー...グレー

形...ベースボール

素材...コットン

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

