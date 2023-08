⭐️閲覧頂きましてありがとうございます♪⭐️

ドラゴンボール ベジータ ピンク私服 フィギュア ガレージキット 1/7スケール

#ゆうちゃん今月のお薦め

新品・未使用・未開封です!

#ゆうちゃんちょこのせ

【商品の発送方法】

簡易包装で発送させて頂きます。

ご購入の1日以内か遅くても2日以内の発送を

致しますが夕方以降のご購入は次の日から

2日以内になります。

商品の情報 ブランド セガ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド セガ 商品の状態 新品、未使用

