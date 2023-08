ブランド雑貨総合 公式ショップ在庫無しSNKRSより安ニューバランスCM996HJ2 27.5cm スニーカー

購入先 ニューバランス公式オンライン

状態 新品未使用

付属品 箱、タグ付

公式ショップではこのサイズ在庫なしですね。

SNKRSは25200円です。

35周年を迎える「996」を記念して細部までこだわったアニバーサリーモデルが登場。

1988年に登場したM996のオリジナルデザインを採用しながらディテールとして経年劣化したような色味、ステッチの間隔や色、タンラベルのデザイン、Foxingのシングルステッチ、Foxing Underlayのダブルステッチ、踵のロゴ、アッパーとソールのビンテージ加工などヘリテージの魅力を追求した1足

メインカラー...グレー

人気モデル...new balance 996

スニーカー型...ローカット(Low)

シーン...ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

