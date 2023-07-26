【限定製作】 ルカ1 PF 24.5cm バスケットボール

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【値下不可】※ ATM・コンビニ払いは不可2022年1月NIKEオンラインにて購入。完売商品です。体育館で1回（2時間）のみ使用。とてもきれいな状態だと思います。ジョーダン Luka 1 PF品番：DQ6510-003サイズ:24.5cmすり替え防止の為、返品、キャンセルは不可になります。JORDAN LUKA 1ナイキ ジョーダン ルカ 1 ドンチッチ 【MEN'S】 ブラック/ライムグロー/グリーングロー/￼ブラック#バスケットボール#バッシュ#NIKE#ドンチッチ#ミニバス#レディース 商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

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