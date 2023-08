UN3D.

定価29,700

ペイントアーティストkanako sasaki氏による

今季のオリジナルパターンを使用したトップス。

立体的な切り替えのコクーンシルエットがポイントになっています。

少し綾目のあるサラッとした肌触りの良い素材を使用しています。

シンプルでスッキリとしたボトムを合わせるのがおすすめです◎

カラー:オレンジ(イエロー完売)

サイズ:36

バスト 着丈 肩幅

90cm 71.5cm 27cm

素材: ポリエステル100%

新品未使用

他サイトにも出品しているので在庫確認のため必ずコメントよりお問い合わせお願い致します。

正規品ですが、ロゴ、タグ類(紙値札、布のブランドタグ、洗濯表示タグ)などついていない場合やカットされている場合がございます。 そのためお安く出品しております。

タグ類にこだわりがある方はご遠慮ください。

ご購入の前に必ずプロフィールご確認ください。

発送までの日数:7~10日(土日祝除く)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンスリード 商品の状態 新品、未使用

