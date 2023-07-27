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輝く高品質な ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット 家具

商品の説明

ご覧頂きありがとうございます！
95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板

16号18号20号　桜柄モダン仏壇　全宗派対応　LED照明
購入後、ハンドメイドで作成します
木製　ハンドメイド　ローテーブル　飾り台　水槽台　シェルフ　プランター
そのため少し時間いただきます
ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート

パーソナルデスク.セット
・カラー アイアンペイント　ブラック
ミズガメ様専用
　　　　　ウォルナット
木製　ハンドメイド　テレビ台　踏み台　スツール　水槽台　ローテーブル　シェルフ

ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット
☆カラーの変更の希望あれば相談に乗ります
トールペイント(アッセンデルフト)置物

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板
・サイズ　横幅　　約60cm
16号18号20号　桜柄モダン仏壇　全宗派対応　LED照明
　　　　　高さ　　1段目約22cm
木製　ハンドメイド　ローテーブル　飾り台　水槽台　シェルフ　プランター
2段目約40.5cm
ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート
奥行き　1段目 約26cm
パーソナルデスク.セット
2段目 約26cm
ミズガメ様専用
　　　　　　　　　合わせて約53cm
木製　ハンドメイド　テレビ台　踏み台　スツール　水槽台　ローテーブル　シェルフ

ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット
玄関の段差解消や子どものお手伝い、ガーデニング等に使用してください！
トールペイント(アッセンデルフト)置物

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板
希望があれば、底に滑り止めも無料でつけておきます。
16号18号20号　桜柄モダン仏壇　全宗派対応　LED照明

木製　ハンドメイド　ローテーブル　飾り台　水槽台　シェルフ　プランター
・防水,防虫,防腐,防かび
ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート

パーソナルデスク.セット
・あくまでハンドメイドなので完璧を求めるのであればご遠慮下さい。
ミズガメ様専用

木製　ハンドメイド　テレビ台　踏み台　スツール　水槽台　ローテーブル　シェルフ
・多少の誤差などはご了承下さい。
ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット

トールペイント(アッセンデルフト)置物
★何かご要望がありましたら申し上げてください。
95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板

16号18号20号　桜柄モダン仏壇　全宗派対応　LED照明
希望があればサイズの相談も受けています！
木製　ハンドメイド　ローテーブル　飾り台　水槽台　シェルフ　プランター
その際は送料と材料費も含めて、再度提示させていただきます。
ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート

パーソナルデスク.セット
#DIY #ハンドメイド #ベンチ #ガーデンラック #踏み台
ミズガメ様専用
#木材　#2×4材
木製　ハンドメイド　テレビ台　踏み台　スツール　水槽台　ローテーブル　シェルフ
#アメリカ雑貨
ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット
#アメリカ家具
トールペイント(アッセンデルフト)置物
#アメリカインテリア
95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板
#ヴィンテージ家具
16号18号20号　桜柄モダン仏壇　全宗派対応　LED照明
#ヴィンテージインテリア
木製　ハンドメイド　ローテーブル　飾り台　水槽台　シェルフ　プランター
#棚
ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート
#本棚
パーソナルデスク.セット
#キャビネット
ミズガメ様専用
#小物入れ
木製　ハンドメイド　テレビ台　踏み台　スツール　水槽台　ローテーブル　シェルフ
#アクセサリー入れ
ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット
#鍵
トールペイント(アッセンデルフト)置物
#シェルフ
95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板
#ラック
16号18号20号　桜柄モダン仏壇　全宗派対応　LED照明
#ローテーブル
木製　ハンドメイド　ローテーブル　飾り台　水槽台　シェルフ　プランター
#ダイニングテーブル
ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート
#サイドテーブル
パーソナルデスク.セット
#ベンチ
ミズガメ様専用
#椅子#階段
木製　ハンドメイド　テレビ台　踏み台　スツール　水槽台　ローテーブル　シェルフ
#屋外#段差解消
ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット
#チェア

トールペイント(アッセンデルフト)置物

商品の情報

商品の状態新品、未使用

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板
ご覧頂きありがとうございます！購入後、ハンドメイドで作成しますそのため少し時間いただきます・カラー アイアンペイント　ブラック　　　　　ウォルナット☆カラーの変更の希望あれば相談に乗ります・サイズ　横幅　　約60cm 　　　　　高さ　　1段目約22cm 2段目約40.5cm 奥行き　1段目 約26cm 2段目 約26cm　　　　　　　　　合わせて約53cm玄関の段差解消や子どものお手伝い、ガーデニング等に使用してください！希望があれば、底に滑り止めも無料でつけておきます。・防水,防虫,防腐,防かび・あくまでハンドメイドなので完璧を求めるのであればご遠慮下さい。・多少の誤差などはご了承下さい。★何かご要望がありましたら申し上げてください。希望があればサイズの相談も受けています！その際は送料と材料費も含めて、再度提示させていただきます。#DIY #ハンドメイド #ベンチ #ガーデンラック #踏み台#木材　#2×4材#アメリカ雑貨#アメリカ家具#アメリカインテリア#ヴィンテージ家具#ヴィンテージインテリア#棚#本棚#キャビネット#小物入れ#アクセサリー入れ#鍵#シェルフ#ラック#ローテーブル#ダイニングテーブル#サイドテーブル#ベンチ#椅子#階段#屋外#段差解消#チェア

商品の情報

商品の状態新品、未使用

輝く高品質な ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット 家具

11分钟前

輝く高品質な ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット 家具

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