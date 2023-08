▼100周年記念 コンバース CONVERSE ALL STAR ホワイトレザー キルトタッセル スニーカー HI ハイカット 8(26.5㎝) GA377

アシックス METASPEED SKY



MODERN CUPSOLE CORDURA ブラック サイズ41 26cm



アンブッシュ AF1 ブラック 29.5センチ

コンバースの言わずと知れた人気No.1モデル、オールスター(ALL STAR)ハイカット。

メゾン マルジェラ スニーカー

そんなハイカットシリーズにおいて、【100周年記念モデル】としてひと際高級感が輝く逸品、白レザーハイカット。

NIKE SB DUNK HIGH PRO UNLUCKY 13

ラバー部にキルトタッセルが付属したドレッシーなモデルとなっています。

Jordan 11 Bred



asics × A.P.C a.p.c GEL-SONOMA サイズ25.5

シンプルかつ高級感のあるデザインですので、長くご愛用頂ける一品ですので、是非この機会にいかがでしょうか。

Reebok ゴーストバスターズ ゴースト スマッシャーズ 27cm リーボック



NIKE エア ジョーダン 3 RETRO Reimagined 29cm



バレンシアガ スニーカー 白 トリプルエス 27.5cm S2614



stussy×converse Chuck 70 US8

◆Brand/ブランド◆

ナイキ エアジョーダン8 レトロ フェニックス サンズ

CONVERSE / コンバース

LDワッフル × sacai × CLOT オレンジブレイズ 28 センチ



AIR JORDAN 4 RETRO パリサンジェルマンコラボ

〈Size/サイズ〉

ADIDAS I-5923 MESA 29.5cm

26.5cm

26.0㎝ ナイキ ダンク ハイ レトロ SE ヴィンテージ ライトボーン



new balance ニューバランス M991 UKF 28cm

ワイズ:15.5cm

新品ジョーダン1 Jordan1 OG Shadow

アウトソール全長:29cm

エアジョーダン4 レトロ AJ4 RETRO ブレッド

アウトソール最大幅:9.5cm

和牛タン様専用

ヒール高さ:2cm

ナイキ エアマックス1’86 OG 【27.5cm】



NIKE AIR JORDAN 1 HIGH



クランクブラザーズ スタンプストリート ファビオ



【新品購入商品】正規エアジョーダン5レトロ ユニバーシティブルー 27.5cm

〈Condition/状態〉

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH DOTHE

特にダメージもなく、きれいなお品です

NIKE AIR VAPORMAX 77-AM2306-179



NIKE AIR MAX95 SKETCH WITH THE PAST 25cm



【激レア】 リーボック クラシック インスタポンプ フューリー OG ACHM

〈Detail/ディテール〉

専用ニューバランス M991TW 26センチ

・HI / ハイカット

yeezy boost 350 v2 onyx 27cm

・キルトタッセル(砂除け)

NEIGHBORHOOD×Clarks Desert Trek GTX UK6



【最終セール¥12800】Christian Louboutin スリッポン



Final Sale‼️NIKE VaporMax All Black

〈Material/素材〉

【完売サイズ】ニューバランスM990AL3 27.5cm

レザー

NEW BALANCE 90/60 U9060GRE 27.0cm 新品未使用



バンズ × ダブルタップス VN0A4U3GBMD1 スニーカー 26.5cm



Adidas Samba Vegan 27cm

【Luxe】

NIKE DUNK HI RETORO SE DD3359 001 新品未使用

「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。

NIKE AIR FORCE 1 '07 29cm 新品

リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。

NIKE AIR MORE UPTEMPO '96 Midnight Navy



【値下げしました】NIKE ZOOM CORTEZ SP 23cm

長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはいかがでしょうか。

ナイキ SB ブレーザー ミッド エッジ DA2189-100 29.5



JORDAN AIR SHIP デューンレッド



NIKE AIR JORDAN 1 MID シアトルスーパーソニックス 28.5

#Luxeの商品一覧

ASICS gel lyte iii アシックス ゲルライト3

#Luxeスニーカー

NIKE アンダーカバーコラボ

メインカラー...ホワイト

NIKEエアモアアップテンポ96 モアテンブルズバーシティレッド

スニーカー型...ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▼100周年記念 コンバース CONVERSE ALL STAR ホワイトレザー キルトタッセル スニーカー HI ハイカット 8(26.5㎝) GA377 コンバースの言わずと知れた人気No.1モデル、オールスター(ALL STAR)ハイカット。そんなハイカットシリーズにおいて、【100周年記念モデル】としてひと際高級感が輝く逸品、白レザーハイカット。ラバー部にキルトタッセルが付属したドレッシーなモデルとなっています。シンプルかつ高級感のあるデザインですので、長くご愛用頂ける一品ですので、是非この機会にいかがでしょうか。◆Brand/ブランド◆CONVERSE / コンバース〈Size/サイズ〉26.5cmワイズ:15.5cmアウトソール全長:29cmアウトソール最大幅:9.5cmヒール高さ:2cm〈Condition/状態〉特にダメージもなく、きれいなお品です〈Detail/ディテール〉・HI / ハイカット・キルトタッセル(砂除け)〈Material/素材〉レザー【Luxe】「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはいかがでしょうか。#Luxeの商品一覧#Luxeスニーカーメインカラー...ホワイトスニーカー型...ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DUNK LOW "WORLD CHAMP"ASICS ballaholic EX89 スニーカー 29cm29.5㎝ ナイキ エア ジョーダン 1 ロー ブレッドトゥpg GARDEN MOC BROWN サイズ41NIKE エアフォース1 07 LV8 26.0cm 新品未使用新品未使用 アディダス サンバ OG クラウドホワイ/コアブラック28.5cmUNDERCOVER × Nike Air Force 1 Low 26.5cmNIKE エアフォース1 MID 07