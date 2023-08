残念ながらサイズが合わず出品することになりました。

⭐︎【極上品】タイチンルチルクオーツ ペンダントトップ 55g



galcia ガルシア ネックレストップ スカル

ヴィンテージ ビンテージ オールド

スタンリーギアトップとスタンリーゲスネックレスチェーン

セリーヌ CELINE

ナンバーナイン(NUMBER (N)INE)ハート涙ネックレス シルバー925製

正規品

初期silver925【Maison Martin Margiela】ID

珍しい

goro’s ゴローズ K18太陽大メタル(タタキ有り)

マイヨントリオンフの様な

Avalanche white gold ヘッド ホワイトゴールド

小さめサイズ の ラインストーン入り

DARTS of TAUJAN Qadisha 週末大幅値下げ!

2連 マカダム トリオンフ チャーム

【カタクリ様専用】22k CHクロムハーツクロスチャームペンダント 購入店領収証

タイニーチャーム

全銀大イーグル

ネックレス チョーカー

ゴローズ goro's 銀爪メタル付き特大フェザー 細角チェーンセット

ゴールドカラー 金色

GUCCI 十字架ネックレス 正規品

レディース メンズ です

masayoshi ペンダント ダッチレザーカンパニー ファインクリークレザーズ



美品 14金 14K 太め AVALANCHE フィガロチェーン ネックレス

トリオンフ CELINE paris 刻印の

『正規品』DIORビッグロゴチャームネックレス新品 喜平5ミリネックレス

留め具を正面に持ってきて着用してもカッコいいです

インディアンジュエリー ナバホ族 ノーバートペシュラカイ



RRL ネックレスメンズ

チェーン全長約46cm

【鑑定済】22kフレームドチャームプラスwith1Pダイヤ購入店領収証&納品書

トリオンフチャーム部分9✖️9mm

クロムハーツ トップ

多少の誤差はご了承下さい

【LONEONES】ロンワンズ ティアベル



ラッドミュージシャン ギターケースネックレスシルバー

30年位前に海外の正規店で購入しました

深海松の108粒の数珠 お 値下げ受付中!

ラインストーンが2箇所外れています

ピックチャーム

(8-9枚目の画像をご参照ください)

DEAL DESIGN

その他スレなどありますが

【良品】Dior ディオール ネックレス シルバー プレート CDロゴ

着用に差し支える様な不具合等無くはなく

シンパシーオブソウル フェザーネックレス SYMPATHY OF SOUL

長くお使い頂けると思います

19世紀 FORGET ME NOT &LOVE U スウィートハートジュエリー



【goro's】ゴローズ 特大プレーンフェザー 右向き 特大フェザー

購入当時も販売数が少なく

WINGROCK タタキ チェーン

今では完全廃盤モデルで

ダイス形ネックレス

入手困難です

18金 喜平 ネックレス 30g 8面トリプル

お探しだった方はこの機会に是非‼︎

ロエベ正規品 フルロゴ入りビッグチャームネックレス新品 箱、保存袋付き



GUCCI バーネックレス ユニセックス

ケースなどの付属品はありません

ファイテンチタンチェーンネックレス



サード/極太silverネックレスチェーン

丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致します

喜平チェーン 6面カット4.6mm 50cm シルバー925 ネックレス



スカルドクロシルバーネックレス

ヴィンテージの品である事をご理解の上ご購入お願い致します

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

残念ながらサイズが合わず出品することになりました。ヴィンテージ ビンテージ オールドセリーヌ CELINE正規品珍しいマイヨントリオンフの様な小さめサイズ の ラインストーン入り2連 マカダム トリオンフ チャームタイニーチャームネックレス チョーカーゴールドカラー 金色 レディース メンズ ですトリオンフ CELINE paris 刻印の留め具を正面に持ってきて着用してもカッコいいですチェーン全長約46cmトリオンフチャーム部分9✖️9mm多少の誤差はご了承下さい30年位前に海外の正規店で購入しましたラインストーンが2箇所外れています(8-9枚目の画像をご参照ください)その他スレなどありますが着用に差し支える様な不具合等無くはなく長くお使い頂けると思います購入当時も販売数が少なく今では完全廃盤モデルで入手困難ですお探しだった方はこの機会に是非‼︎ケースなどの付属品はありません丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致しますヴィンテージの品である事をご理解の上ご購入お願い致します

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

VERSACEのメデューサアイコンの三連チェーンビッグロング【お値下げ交渉あり】GUCCI ネックレス ウロボロスNeedles ネックレス ネペンテス アクセサリーSAAD サード バッファロー スカル ペンダント トップ ネックレスインディアンジュエリー SJB スティーブンJビゲイスターリンギア ネックレス 中古