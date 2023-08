未使用

シャリーフ

SHAREEF

BIG CABLE HIGH-GAUGE V-NECK

¥40700

ビッグケーブルニット

ブイネック

レーヨン込の柔らかい生地が特徴のニット

ウール/レーヨンの混紡糸で編まれたハイゲージのニット

柔らかいタッチと深い色味が特徴で、フロントに大胆に配されたケーブル柄が目を引く

裾の配色ラインがアクセント

オーバーサイズでドロップショルダーのVネックプルオーバー

H186B88W73サイズ2

サイズ1(たしか展開が12だったような気がします)

肩幅68

袖丈55

身幅60

着丈74

プロフ確認必須

17000→ 7/15まで11000



畳みシワあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャリーフ 商品の状態 新品、未使用

