都内で ハンドメイド　階段　40cm ウォルナット 家具

ご覧頂きありがとうございます！

パーソナルデスク.セット



ミズガメ様専用

購入後、ハンドメイドで作成します

木製 ハンドメイド テレビ台 踏み台 スツール 水槽台 ローテーブル シェルフ

そのため少し時間いただきます

ハンドメイド 階段 40cm ウォルナット



トールペイント(アッセンデルフト)置物

・カラー アイアンペイント ブラック

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板

ウォルナット

16号18号20号 桜柄モダン仏壇 全宗派対応 LED照明



木製 ハンドメイド ローテーブル 飾り台 水槽台 シェルフ プランター

☆カラーの変更の希望あれば相談に乗ります

ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート



パーソナルデスク.セット

・サイズ 横幅 約60cm

ミズガメ様専用

高さ 1段目約22cm

木製 ハンドメイド テレビ台 踏み台 スツール 水槽台 ローテーブル シェルフ

2段目約40.5cm

ハンドメイド 階段 40cm ウォルナット

奥行き 1段目 約26cm

トールペイント(アッセンデルフト)置物

2段目 約26cm

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板

合わせて約53cm

16号18号20号 桜柄モダン仏壇 全宗派対応 LED照明



木製 ハンドメイド ローテーブル 飾り台 水槽台 シェルフ プランター

玄関の段差解消や子どものお手伝い、ガーデニング等に使用してください！

ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート



パーソナルデスク.セット

希望があれば、底に滑り止めも無料でつけておきます。

ミズガメ様専用



木製 ハンドメイド テレビ台 踏み台 スツール 水槽台 ローテーブル シェルフ

・防水,防虫,防腐,防かび

ハンドメイド 階段 40cm ウォルナット



トールペイント(アッセンデルフト)置物

・あくまでハンドメイドなので完璧を求めるのであればご遠慮下さい。

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板



16号18号20号 桜柄モダン仏壇 全宗派対応 LED照明

・多少の誤差などはご了承下さい。

木製 ハンドメイド ローテーブル 飾り台 水槽台 シェルフ プランター



ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート

★何かご要望がありましたら申し上げてください。

パーソナルデスク.セット



ミズガメ様専用

希望があればサイズの相談も受けています！

木製 ハンドメイド テレビ台 踏み台 スツール 水槽台 ローテーブル シェルフ

その際は送料と材料費も含めて、再度提示させていただきます。

ハンドメイド 階段 40cm ウォルナット



トールペイント(アッセンデルフト)置物

#DIY #ハンドメイド #ベンチ #ガーデンラック #踏み台

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板

#木材 #2×4材

16号18号20号 桜柄モダン仏壇 全宗派対応 LED照明

#アメリカ雑貨

木製 ハンドメイド ローテーブル 飾り台 水槽台 シェルフ プランター

#アメリカ家具

ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート

#アメリカインテリア

パーソナルデスク.セット

#ヴィンテージ家具

ミズガメ様専用

#ヴィンテージインテリア

木製 ハンドメイド テレビ台 踏み台 スツール 水槽台 ローテーブル シェルフ

#棚

ハンドメイド 階段 40cm ウォルナット

#本棚

トールペイント(アッセンデルフト)置物

#キャビネット

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板

#小物入れ

16号18号20号 桜柄モダン仏壇 全宗派対応 LED照明

#アクセサリー入れ

木製 ハンドメイド ローテーブル 飾り台 水槽台 シェルフ プランター

#鍵

ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シート

#シェルフ

パーソナルデスク.セット

#ラック

ミズガメ様専用

#ローテーブル

木製 ハンドメイド テレビ台 踏み台 スツール 水槽台 ローテーブル シェルフ

#ダイニングテーブル

ハンドメイド 階段 40cm ウォルナット

#サイドテーブル

トールペイント(アッセンデルフト)置物

#ベンチ

95cm【アンティーク風木製黒板】Walnut/カフェ/黒板

#椅子#階段

16号18号20号 桜柄モダン仏壇 全宗派対応 LED照明

#屋外#段差解消

木製 ハンドメイド ローテーブル 飾り台 水槽台 シェルフ プランター

#チェア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます！購入後、ハンドメイドで作成しますそのため少し時間いただきます・カラー アイアンペイント ブラック ウォルナット☆カラーの変更の希望あれば相談に乗ります・サイズ 横幅 約60cm 高さ 1段目約22cm 2段目約40.5cm 奥行き 1段目 約26cm 2段目 約26cm 合わせて約53cm玄関の段差解消や子どものお手伝い、ガーデニング等に使用してください！希望があれば、底に滑り止めも無料でつけておきます。・防水,防虫,防腐,防かび・あくまでハンドメイドなので完璧を求めるのであればご遠慮下さい。・多少の誤差などはご了承下さい。★何かご要望がありましたら申し上げてください。希望があればサイズの相談も受けています！その際は送料と材料費も含めて、再度提示させていただきます。#DIY #ハンドメイド #ベンチ #ガーデンラック #踏み台#木材 #2×4材#アメリカ雑貨#アメリカ家具#アメリカインテリア#ヴィンテージ家具#ヴィンテージインテリア#棚#本棚#キャビネット#小物入れ#アクセサリー入れ#鍵#シェルフ#ラック#ローテーブル#ダイニングテーブル#サイドテーブル#ベンチ#椅子#階段#屋外#段差解消#チェア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ハーレー、ロッキングチェア、キング&クイーン、シートパーソナルデスク.セット