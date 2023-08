―――――――――――

○即購入OKです!!

―――――――――――

‪●【 ブランド 】

■定価18900円程■

●サイズ

着丈 約103cm

身幅 約65cm

袖丈 約59cm

肩幅 約53cm

● 商品の状態

大切に来ていたので

目立つ傷や汚れなどはございません。

着用3~4回程 美品✨

大人気のXLサイズになります!

裏起毛でとても暖かいので、

これからの寒い季節に大活躍間違いなしです!!

● カラー

ブラック系

● 素材

ウール

◇素人採寸・保管の為、神経質な方は購入をお控えいただくようお願いします!

◇商品の検品・確認徹底しておりますが、中古品になりますのでご理解の程よろしくお願いします!

▼先に購入して頂いた方の

早い者勝ちとなります。

――――――――――――――――――――――――――

保管時と配送時にコンパクトに畳む為

若干のしわができてしまう場合がございます。

========

========

―――――――――――○即購入OKです!!―――――――――――‪●【 ブランド 】■定価18900円程■ZARA ザラ ダブル フェイクムートンコート 大きいサイズ XL ブラック ●サイズ着丈 約103cm身幅 約65cm袖丈 約59cm肩幅 約53cm▼メンズファッションは▼⇒#EDENのメンズファッションブランド一覧● 商品の状態 大切に来ていたので目立つ傷や汚れなどはございません。着用3~4回程 美品✨大人気のXLサイズになります!裏起毛でとても暖かいので、これからの寒い季節に大活躍間違いなしです!!● カラーブラック系 ● 素材ウール ◇素人採寸・保管の為、神経質な方は購入をお控えいただくようお願いします!◇商品の検品・確認徹底しておりますが、中古品になりますのでご理解の程よろしくお願いします!▼先に購入して頂いた方の早い者勝ちとなります。――――――――――――――――――――――――――保管時と配送時にコンパクトに畳む為若干のしわができてしまう場合がございます。 ========▼商品一覧は▼#EDENの出品一覧========続々入荷中です!!◎フォロー割◎100円割引実施中〜◎〜おまとめ割実施中〜・2点購入さらに【500円オフ】・3点購入さらに【1000円オフ】・2回目以降の利用の方は【リピーター割+100円オフ】BEAMS SHIPS GR8 ユナイテッドアローズ HARE ユナイテッドアローズ ジャーナルスタンダード ハレ アーバンリサーチ STUDIOUS ステュディオス ビームス シップス 好きな方にオススメです。渋谷 原宿 裏原 表参道 下北沢 高円寺 吉祥寺 代官山 中目黒 古着 韓国 流行 冬服 春 夏 秋 冬 S M L

