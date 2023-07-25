【おすすめ】 ts(s) (ティーエスエス) Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ts(s) (ティーエスエス)
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原価：￥48,600
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サイズ：3
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Color：green/brown
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こちらはオリジナルキルティング生地を使用して、
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軽くて柔らかい生地感に仕上がったキルティングTシャツ。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ティーエスエス
|商品の状態
|新品、未使用
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ts(s) (ティーエスエス)
Short Sleeve Tshirt Jacket -Nylon Polyester Circle Jacquard Cloth
原価：￥48,600サイズ：3Color：green/brownこちらはオリジナルキルティング生地を使用して、軽くて柔らかい生地感に仕上がったキルティングTシャツ。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ティーエスエス
|商品の状態
|新品、未使用