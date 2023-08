ご覧いただきありがとうございます。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

BAUM UND PFERDGARTEN マキシドレス ワンピース 美品

他にもたくさんの商品を

USA VINTAGE アメリカ古着ノースリーブデザインロングワンピース

出品しております♪

カプリシューレマージュ スクエアパフワンピース エクリュ



ROYAL PARTY ダイヤネックラッフルスリーブマーメイドワンピース

Ray全アイテム #rayallitem

FLAY I.Dワンピース、新品未使用



kaene ドレス S-M 美品 結婚式

レディースアイテム #rayladysitem

TEIJA テイヤ ワンピース ストライプ フレア 二の腕



ミズイロインド コットンフレアロングワンピース

是非ご覧ください♪

magali シャンブレーリネン・比翼ギャザーワンピース/カーボンブラック

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【新品】UNITED TOKYO ラメニットワンピース



【AIMER】花柄レースタイトワンピースドレス

【ブランド】

【emmi atelier】ハイネックボリューム割線ワンピース

JOURNAL STANDARD relume

Rockin Romance “Dolores” Dress

ジャーナルスタンダード レリューム

アメリヴィンテージ PUFF SLEEVE SET UP DRESS

MIHO TANAKA みほ たなか

FRAY I.D セット



マックスマーラ ワンピース シルク100% 白タグ 花柄 サイズ40

【アイテム】

タグ付き未使用✨ eimy istoire 花柄 スカーフ ワンピース M

ティアードワンピース

【新品未使用】ビアズリー 先染めギャザー ワンピース ロング ストライプ

ボーダー

SOULEIADOミルフルールスカラベボリュームワンピース ソレイアード

マキシ丈

NAUS ロングシャツワンピース

大きいサイズ

新品未使用 SUSURI フォレロドレス

コラボ

新品タグ付 ダイアンフォンファステンバーグ カシュクール 総柄 ワンピース 2

2021SS

■美品■MERLETTE マーレット Andaman ティアードワンピース

完売品

美品 アナイ シフォンリーフプリントノースリーブ ワンピース 38



美品☆ Veritecoeur VC-2192 size1 キナリ

【商品説明】

ジャンポールゴルチエ パワーネット ワンピース

1枚でスタイリングが決まるティアードワンピース。

ラインアート割線シフォンワンピース フレイアイディー FRAY I.D

モール糸をボーダー状に織り上げた、表情のある素材を使用しました。

ベア ワンピース

ふわっと広がるティアードで、さりげない体型カバーも嬉しいポイント◎

イッセイミヤケ プリーツプリーズ 5月限定色 JH146

前後逆でも着用できる2WAYデザインで着まわし力も抜群!

ピンクハウス セットアップ ティアード ギンガムチェック

インナーにキャミデザインのペチワンピースが付いているので1枚ではもちろん、

すぐ発送*青棠 フルセット 2着

パンツを合わせたレイヤードスタイルもおすすめです。

リゼッタ エキュルイユ りすと木の実 ワンピース



LIBERTYリバティプリント Wild Flowersワイルドフラワーズ

【状態】

MARNI【マルニ BLACK サマードレスワンピースSIZE 】

目立った傷、汚れはなく美品です★

【値下げしました】cardo fabrica リネン ロングワンピース



ルメール(LEMAIRE) 2021春夏 ワンピース

【色】

MURRALワンピース【新品未使用]

赤 レッド

着物リメイクワンピース ✴︎色留袖訪問着 サイズM〜L



【hinari】フリルカラーワンピ

【サイズ】40( L サイズ相当)

and cherim まとめ売り

総丈 約124cm

powder マキシ丈チャイナワンピース ワインレッド 刺繍

肩幅 約39cm

Lisette イヴ

身幅 約77.5cm

YUKATA様専用 タグ付き ラルフローレン シャツワンピース 新品未使用

袖丈 約53cm

即完売✨️ CELFORD×セレSTORY×美香 トリプルコラボ ワンピース M



【Acka】flower dress one-piece

・インナーキャミソール

etoll. エトル 幾何学チュールジャガードワンピースドレス

着丈 約98cm

☆新品未使用☆her lip to ワンピース

身幅 約51.5cm

【専用】R&D.M.Co- オールドマンズテーラー ワイルドベリーワンピ



美品 ULLA JOHNSON ドレス ロングワンピース フリル 花柄 ネイビー

【素材】

【新品・値札付き】バンドカラーシャツワンピース

レーヨン ナイロン

スナイデル ボウタイプリントワンピース



美品 マイストラーダ テーラードワンピース スナイデル レッセパッセ ノエラ

ꕤご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。

【おもちさん専用】louren puff sleeve onepiece



POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン リネンワンピース

ꕤ服は古着が大半です。まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、自宅保管・素人検品ですのでご了承ください。

Darich♡Vネックスウェットロングワンピース



新品タグ付き★CAPRICIEUX LE'MAGE ジャガードシアーワンピース

ꕤ素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

完売 2022.NOBLE マーメイドリブニットワンピース



Quilting Jacquard Bustier One-piece

ꕤタイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

Reformation Gold Peonie ワンピース 新品



【美品】パーティードレス 結婚式 二次会

ꕤ発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。) 発送は2〜3日程度を想定しておりますが、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

LACOSTE ワンピース【新品未使用】

また、畳みジワはご容赦ください。

スナイデル ニットドッキングワンピース



着物 リメイク ワンピース&バッグ

ꕤ AACD加盟店にて鑑定済み品を購入の確実正規品です。

マーメイドレースワンピース



❣️人気新作 ♡ Alice+Olivia シルク花柄ワンピース 新品♡ 314

ꕤご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャーナルスタンダードレリューム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇他にもたくさんの商品を出品しております♪Ray全アイテム #rayallitemレディースアイテム #rayladysitem是非ご覧ください♪◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇【ブランド】JOURNAL STANDARD relumeジャーナルスタンダード レリュームMIHO TANAKA みほ たなか【アイテム】ティアードワンピースボーダーマキシ丈大きいサイズコラボ2021SS完売品【商品説明】1枚でスタイリングが決まるティアードワンピース。モール糸をボーダー状に織り上げた、表情のある素材を使用しました。ふわっと広がるティアードで、さりげない体型カバーも嬉しいポイント◎前後逆でも着用できる2WAYデザインで着まわし力も抜群!インナーにキャミデザインのペチワンピースが付いているので1枚ではもちろん、パンツを合わせたレイヤードスタイルもおすすめです。【状態】目立った傷、汚れはなく美品です★【色】赤 レッド【サイズ】40( L サイズ相当)総丈 約124cm肩幅 約39cm身幅 約77.5cm袖丈 約53cm・インナーキャミソール着丈 約98cm身幅 約51.5cm【素材】レーヨン ナイロンꕤご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。ꕤ服は古着が大半です。まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、自宅保管・素人検品ですのでご了承ください。ꕤ素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。ꕤタイトル、説明にない撮影小物類は付きません。ꕤ発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。) 発送は2〜3日程度を想定しておりますが、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。また、畳みジワはご容赦ください。ꕤ AACD加盟店にて鑑定済み品を購入の確実正規品です。ꕤご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャーナルスタンダードレリューム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[新品タグ付き] マイケルコース ★ 花柄ワンピース ロングワンピースカネコイサオのロングワンピース美品です!Junko Kato x RAVIJOUR バックレスロングスリーブドレスネストローブリネンセーラー襟ワンピースCOTOOコトゥー ニットロングワンピース ブラックワンピース◆T1078eimy istoire ティアードコットンデイリードレスネストローブワンピースmomi 様専用3438☆SA-RAH ワンピース カジュアル ボタン 春夏 アイボリーroom306contemporary 新作 ワンピースETRE TOKYO Vネック サロペット ロングワンピース リネン 麻 フリー