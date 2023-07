MADISON BLUE

MADISONBLUE定番人気のJ.BRADLEY SHIRT

男前仕様のユニセックスアイテムです

高密度で織り上げた、軽量でハリのあるタイプライター素材

台襟のカーブを強くし、第一ボタンを外した時に外側に襟が開くように設計されているので、着用時のシルエットが美しいです

脇に『B』の刺繍入り

ローマの休日でアン王女がジョー・ブラッドリーのシャツを着ていたイメージで、袖をロールアップして着る提案

目立たないので気付かなかったのですが、刺繍の横に小さな穴があります(写真6枚目)

気にならない方にはお得です^^

ブルーストライプは出品が少ないので、お探しだった方はお早めにどうぞ

フォロー割500円できますので、コメント下さい♪

※汚れなどは無いと思いますが、ユーズドのため新品のような状態を希望される方はご遠慮ください

※※ お願い ※※

◎照明や端末によって、色の見え方が異なる場合があります。

◎ご不明点がございましたら、コメントからお知らせ下さい。

他にも商品を出品しております。

↓

#vivi商品一覧

「販売中のみ表示」に✅チェック!

カラー···ブルー

色...ブルー

袖丈...七分袖

柄・デザイン...ストライプ

素材...コットン(綿)

テイスト・シーン...カジュアル

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マディソンブルー 商品の状態 やや傷や汚れあり

