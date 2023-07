★読んだ方だけお得なプロフィールをぜひご覧になってください!★

OAMCのクロップドパンツです。

2018年春夏モデル

マイナーチェンジをしながら毎シーズン展開されている定番アイテム。

ほどよくゆとりのあるサイジングながらシャープなシルエットが秀逸なトラウザーです。

調節可能なベルト仕様やアクセントとなるZIPデザインが特徴で、すっきりとしたデザインの中にストリート感が漂います。

made in Romania

定価¥50,400

私のJIL SANDER/OAMC出品一覧です

#2casaのJILSANDEROAMC

<カラー>

ベージュ

<素材>

コットン100%

<サイズ>

S

参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性が着用してジャストサイズです。

※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。

<実寸サイズ>

・股上 約33㎝

・股下 約55㎝

・ウエスト 約34cm(約30~43cmぐらいまで調整可能)

・ワタリ 約27cm

・裾幅 約16㎝

<コンディション>

目立った汚れやダメージはなく状態良好です。

※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。

チノパン

イージーパンツ

テーパードパンツ

クロップドパンツ

アンクルパンツ

アースカラー

ナチュラルカラー

カーキ

Carhartt WIP

Human Made

Supreme

Stone island

Heron Preston

Wtaps

Cootie

JIL sander

80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。

その他同系統のアイテムを毎日更新中!

フォローお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オーエーエムシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

