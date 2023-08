クリスマスツリー特価！ エアジョーダン ナイキ 1 "ライトカリー/ミディアムオリーブ" ロー スニーカー

Nike Air Jordan 1 Low "Light Curry/Medium Olive"

サイズ:25.5cm

スニダンで購入致しました。

黒タグございます。

こちら過去2週間ほど使用しましたが、使用しなくなったため、出品いたします。

購入した際に付属していた箱にて発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Nike Air Jordan 1 Low "Light Curry/Medium Olive"サイズ:25.5cmスニダンで購入致しました。黒タグございます。こちら過去2週間ほど使用しましたが、使用しなくなったため、出品いたします。購入した際に付属していた箱にて発送いたします。#NIKE#ナイキスニーカー#DUNK#ダンク#ダンクロー#NIKESB#ジョーダン#ナイキSB#ナイキダンク#エアフォース1#ジョーダン1

