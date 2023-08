格安SALEスタート！ LiSA BiGパーカー「the Sun」•「the Moon」Mサイズ　希少 ミュージシャン

グッズ収集しすぎたので、出品します。

2016年単発ライブ横アリ開催

LiVE is Smile Always〜NEVER ENDiNG GLORY〜

OFFICIAL GOODS

当時のライブ限定販売のパーカーでなかなか手に入らないと思います。

洗濯のみ数回して、使わず自宅の暗所にて保管。

ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

サイズ:M

#LiSA

#LiSAグッズ

#パーカー

#LiVEisSmileAlways

#NEVERENDiNGGLORY

#theSun

#theMoon

#鬼滅の刃

#紅蓮華

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

