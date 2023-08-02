格安SALEスタート！ LiSA BiGパーカー「the Sun」•「the Moon」Mサイズ　希少 ミュージシャン

グッズ収集しすぎたので、出品します。
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2016年単発ライブ横アリ開催
HYDEIST 81°様専用商品ページ6/6
LiVE is Smile Always〜NEVER ENDiNG GLORY〜
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当時のライブ限定販売のパーカーでなかなか手に入らないと思います。
男闘呼組グッズまとめ売り ファンクラブ会報 レコード 映画パンフレット 切り抜き
洗濯のみ数回して、使わず自宅の暗所にて保管。
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ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。
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グッズ収集しすぎたので、出品します。2016年単発ライブ横アリ開催LiVE is Smile Always〜NEVER ENDiNG GLORY〜OFFICIAL GOODS当時のライブ限定販売のパーカーでなかなか手に入らないと思います。洗濯のみ数回して、使わず自宅の暗所にて保管。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。サイズ:M#LiSA#LiSAグッズ#パーカー#LiVEisSmileAlways#NEVERENDiNGGLORY#theSun#theMoon#鬼滅の刃#紅蓮華