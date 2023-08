ナバホ族のイーグルペンダントです。

20年程前に購入したもので、あまり使用せずに暗所にて保管しておりました。

ベン・リビングストンとは別のアーティストによる制作で、F.TOMと刻印されています。

ベン・リビングストン制作のものと比べて、翼の丁番の作りが凝っており、大きく広げた翼の造形が美しいペンダントです。

中古品、自宅保管ということを充分に御理解の上ご購入下さい。

イーグルサイズ

縦 : 5.1cm

横 : 10cm

奥行き : 1.7cm

シルバーチェーン

長さ : 約51cm

全体重さ : 18.8g

カラー...ブラック

材質...シルバー

装飾...ターコイズ

#ナバホ族

#イーグル

#ベンリビングストン

#インディアン

#インディアンジュエリー

#ペンダント

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

